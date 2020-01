Der Markt für Tierfutter wiegt Milliarden Euro. Rezepte, wie es sich vor Pilzbefall schützen lässt, kommen aus Niederösterreich. Foto: Imago

Wien – Der Markt für Tierfutter ist zig Milliarden Euro schwer. Dementsprechend wichtig ist es, das Futter vor Pilzbefall zu schützen. Eine zentrale Rolle, damit Beständigkeit gegen Schimmel gelingt, spielt die heimische Erber Group. Mit Zusatzstoffen wie Probiotika und Mineralien anstatt Antibiotika im Tierfutter werden Pilzgifte neutralisiert, wodurch es die Gruppe ganz nach oben in der Branche schaffte – praktisch unbemerkt von der Masse. Im Bereich der Mykotoxin-Entgiftung ist die Erber AG eigenen Angaben zufolge Weltmarktführer. Rund 1400 Mitarbeiter beschäftigt der Konzern in 130 Ländern. Zum Vergleich: In der Gemeinde Getzersdorf in Niederösterreich, dem Konzernsitz, wohnen rund 1500 Menschen.

Firmengründer und Aufsichtsratspräsident Erich Erber will das internationale Wachstum ankurbeln, dazu sollen Anteile verkauft werden. Die schwedische Investmentfirma EQT soll ein sattes Angebot gelegt haben, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insiderkreise. Das Angebot der Schweden soll den Konzern mit dem acht- bis 13-fachen der Gewinnmarge (vor Abschreibung) bewerten. Diese entspricht 19 Prozent bzw. rund 63 Millionen Euro, bei einem Umsatz von 334 Millionen Euro. Unklar sei zunächst gewesen, ob Erber einen Mehrheits- oder Minderheitsanteil abgibt. Wie viele andere der 25 zu Gesprächen geladenen Firmen ein Angebot abgaben, blieb ebenfalls unbestätigt. Die Erber-Gruppe wollte die Anfrage des STANDARD nicht kommentieren. Auch EQT machte dazu keine Aussage.

Keine Nachfolger

Erich Erber selbst ist bereits seit längerem nicht mehr im operativen Bereich tätig und wanderte vor rund 20 Jahren nach Singapur aus. Von seinen drei Kindern zeigt dem Vernehmen nach keines Ambitionen, im Betrieb einzusteigen.

Die Basis des Konzerns bilden die Firmen Romer Labs und die Biomin GmbH – unter diesem Namen gründete Erber 1983 das Unternehmen. Biomin unterstützt Züchter in Gesundheitsfragen bei Geflügel, Schweinen, Rindern und Fischen. Romer Labs beschäftigt sich mit natürlichen Futtermittelzusätzen, Futter- und Lebensmittelanalyse und biotechnologischem Pflanzenschutz mit Niederlassungen in Österreich, Großbritannien, den USA und Singapur. (and, 11.1.2020)