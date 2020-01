Nach dreijähriger Blockade haben sich die rivalisierenden nordirischen Parteien Sinn Féin und DUP auf die Bildung einer Regierung verständigt. Foto: afp/paul faith

In Nordirland sind die verhärteten Fronten in Bewegung geraten. Nach wochenlangen intensiven Verhandlungen haben die britische und die irische Regierung gemeinsam die Parteien der britischen Provinz dazu aufgefordert, nach dreijähriger Abwesenheit in die Belfaster Allparteienregierung zurückzukehren.

Um deren Wiederbelebung in die Wege zu leiten, hatten London und Dublin am Donnerstag einen Kompromissvorschlag vorgelegt. Am Freitag wurde dieser von den Parteien geprüft – mit Happy End: Sinn Féin (SF) habe sich entschieden, wieder einer Regierung mit der DUP beizutreten und Minister zu benennen, sagte Parteichefin Mary Lou McDonald am Freitagabend. Ähnlich hatte sich zuvor schon die DUP geäußert.

Karfreitagsabkommen

Gemäß dem Karfreitagsabkommen von 1998 kann Nordirland nur von einer konfessionsübergreifenden Allianz regiert werden. Die protestantisch-unionistische DUP unter Ministerpräsidentin Arlene Foster und die katholisch-nationalistische Sinn Féin waren seit Jahren die tonangebenden Parteien in der Regionalverwaltung. Dann verließ der langjährige SF-Vizepremier Martin McGuinness im Jänner 2017 die Regierung wegen eines ungeklärten Subventionsskandals, in den führende DUP-Leute verwickelt waren. Damit begann die politische Blockade.

SF beharrte seit Jahren auf einem eigenen Gesetz für die gälische Sprache, die von rund zehn Prozent der Bevölkerung mehr oder weniger gesprochen wird. Hingegen pochten die DUP-Leute auf eine Gleichstellung des Gälischen mit dem Ulster-Scots-Dialekt, den noch weniger Nordiren beherrschen.

Über dieser Form der Identitätspolitik gerieten wichtige Aufgaben ins Hintertreffen. So warten rund 100.000 der 1,8 Millionen Nordiren mehr als ein Jahr auf einen Termin beim Facharzt, in Schulen werden die Eltern zur Spende von Toilettenpapier aufgefordert. Weil die Beamtenschaft politischer Führung bedarf, hat die Londoner Regierung schon vor Monaten den kommenden Montag als Stichtag gesetzt, an dem die Regionalregierung wieder funktionieren solle. Andernfalls muss die einstige Unruheprovinz wieder direkt von London aus regiert werden.

Kompromissbereitschaft

Offenbar haben die schlechten Wahlergebnisse beider großen Parteien bei der Europawahl und der Unterhauswahl im vergangenen Jahr deren Kompromissbereitschaft nun gefördert. Auch großzügige Finanzierungshilfen aus London und Dublin könnten zur Einigung beigetragen haben: Einer Aufzählung der BBC zufolge dürfte London etwa 1,41 Milliarden Euro in die Hand nehmen. Die Republik Irland hat 110 Millionen Euro für Infrastrukturprojekte zugesagt. (Sebastian Borger aus London, red, 10.1.2020)