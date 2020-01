Stimmen nach Österreichs Auftaktsieg gegen Tschechien bei der Handball-EM:

Ales Pajovic (Teamchef Österreich), via ORF: "Das war ein richtig super Kampf. Wir haben Charakter gezeigt, und Teamgeist vor einer vollen Halle. In der Abwehr haben wir manchmal Probleme gehabt. 100 Prozent bin ich nicht zufrieden, aber zufrieden mit den zwei Punkten. Wir haben jetzt keine Euphorie, wir haben zwei Punkte und müssen in Ruhe weiterarbeiten."

Thomas Eichberger (ÖHB-Tormann): "Es war ein Spiel von drei (in der Vorrunde, Anm.), wir müssen das nächste auch gewinnen gegen die Ukraine. Wir haben uns in der zweiten Halbzeit in der Abwehr gesteigert, der Niko (Bilyk) war überragend. Auch die Unterstützung ist ganz gut gelaufen. Es war eine unglaubliche Stimmung, ein unglaubliches Gefühl. Ich muss das erst realisieren. Es war eine extrem enge Partie. Bei plus drei zwei Minuten vor Schluss konnten wir das erste Mal ein bisschen aufatmen. Der Sieg nimmt den ersten Druck weg. Wir werden alles geben, damit wir die anderen beiden Partien auch gewinnen."