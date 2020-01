San Antonio verlor durch 121:134 in Memphis achten Platz im Westen an Grizzlies – Sechs Punkte des Wieners

Es ging zur Sache: Brandon Clarke vs. Jakob Pöltl.

Memphis (Tennessee) – Jakob Pöltl hat bei seinem 250. Einsatz in der regulären Saison der National Basketball Association (NBA) am Freitag (Ortszeit) eine Niederlage hinnehmen müssen. Die San Antonio Spurs mit dem Center aus Wien verloren bei den Memphis Grizzlies 121:134. Der 24-Jährige bilanzierte mit sechs Punkten, je zwei Rebounds und Assists sowie drei blocked shots in nur 11:48 Minuten Spielzeit.

Die Grizzlies lagen in dem Duell zweier Play-off-Anwärter aus der Western Conference ab dem 23:22 (9. Min.) immer voran. San Antonio blieb jedoch weitgehend in Schlagdistanz. Die Entscheidung brachte letztlich ein 9:0-Run der Gastgeber binnen eineinhalb Minuten im Schlussviertel auf 125:113 (44.). Mit dem Sieg verdrängte Memphis die Texaner vorübergehend vom achten Platz im NBA-Westen, der noch zur Play-off-Teilnahme berechtigt.

Topscorer der Spurs war DeMar DeRozan mit 36 Punkten. Am Sonntag ist San Antonio bei den Toronto Raptors zu Gast, dem Ex-Klub des 30-jährigen Small Forwards und des 24 Jahre alten Centers aus Wien.

Pöltl hat bei seinen 250 Einsätzen in der stärksten Basketball-Liga der Welt (136 davon für Toronto) 156 Siege gefeiert. Der erste NBA-Österreicher war bisher 4.073 Minuten im Einsatz, in denen er u.a. 1.347 Punkte erzielte, 1.176 Rebounds holte, 231 Assists verteilte und 240 blocked shots verzeichnete.

NBA-Leader Milwaukee Bucks feierte mit einem 127:106 bei den Sacramento Kings den 34. Sieg im 40. Saisonspiel. Khris Middleton (27) und Eric Bledsoe (24) waren die erfolgreichsten Scorer. Giannis Antetokounmpo begnügte sich mit 13 Zählern und zehn Rebounds. Nicht zu halten war dafür ein anderer Superstar der Liga. LeBron James steuerte zum 129:114 der Los Angeles Lakers (ohne den verletzten Anthony Davis) bei den Dallas Mavericks 35 Punkte und 16 Rebounds bei. Luka Doncic bei den Texanern verbuchte 25 Zähler und zehn Rebounds. (APA; 11.1.2020)



NBA-Ergebnisse vom Freitag:

Memphis Grizzlies – San Antonio Spurs 134:121

Washington Wizards – Atlanta Hawks 111:101

New York Knicks – New Orleans Pelicans 111:123

Brooklyn Nets – Miami Heat 117:113

Chicago Bulls – Indiana Pacers 105:116

Phoenix Suns – Orlando Magic 98:94

Utah Jazz – Charlotte Hornets 109:92

Dallas Mavericks – Los Angeles Lakers 114:129

Sacramento Kings – Milwaukee Bucks 106:127

LA Clippers – Golden State Warriors 109:100