Bester ÖSV-Läufer Marco Schwarz auf Rang 21 – In Führung liegt der Italiener Luca De Aliprandini

Marco Schwarz greift in Adelboden an. Noch fehlt der Speed.

Foto: APA/ EPA/ANTHONY ANEX

Adelboden – Der Riesentorlauf-Klassiker der Ski-Herren im Alpin-Weltcup in Adelboden hat ein überraschendes Zwischenergebnis gebracht. Der Italiener Luca De Aliprandini lag am Samstag nach dem ersten Durchgang voran, dahinter kam Giovanni Borsotti, der mit Nummer 53 nur vier Hundertstelsekunden langsamer war als sein Landsmann. Als Dritter folgte der Schweizer Loic Meillard, der 0,11 Sekunden zurücklag.

Marco Schwarz kam es als bester Österreicher nicht über den 21. Rang hinaus. Der Kärntner hatte 1,04 Sekunden Rückstand auf De Aliprandini. Auch Patrick Feurstein (25./1,25), Roland Leitinger (27./1,30) und Stefan Brennsteiner (29./1,42) schafften die Qualifikation für den zweiten Durchgang, der um 13.30 Uhr beginnt. Zu langsam waren Matthias Mayer, Michael Matt und Dominik Raschner. Magnus Walch schied aus.

De Aliprandini fühlt sich in Adelboden besonders wohl. Ihm gelang im Berner Obernland vor zwei Jahren seine bisher beste Weltcup-Platzierung, als er Vierter wurde. Borsotti war im Dezember 2015 Sechster in Val d'Isere. (APA; 11.1.2020)

Ergebnisse vom Ski-Weltcup-Riesentorlauf der Herren am Samstag in Adelboden – 1. Durchgang:

1. Luca de Aliprandini (ITA) 1:12,25 Min.

2. Giovanni Borsotti (ITA) 1:12,29 +0,04

3. Loic Meillard (SUI) 1:12,36 +0,11

4. Mathieu Faivre (FRA) 1:12,38 +0,13

4. Erik Read (CAN) 1:12,38 +0,13

6. Zan Kranjec (SLO) 1:12,49 +0,24

7. Filip Zubcic (CRO) 1:12,51 +0,26

8. Alexander Schmid (GER) 1:12,63 +0,38

'9. Lucas Braathen (NOR) 1:12,64 +0,39

10. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:12,70 +0,45

11. Alexis Pinturault (FRA) 1:12,76 +0,51

11. Riccardo Tonetti (ITA) 1:12,76 +0,51

13. Daniele Sette (SUI) 1:12,78 +0,53

14. Ted Ligety (USA) 1:12,82 +0,57

15. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:12,99 +0,74

Weiter:

21. Marco Schwarz (AUT) 1:13,29 +1,04

25. Patrick Feurstein (AUT) 1:13,50 +1,25

27. Roland Leitinger (AUT) 1:13,55 +1,30

29. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:13,67 +1,42

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert u.a.:

35. Matthias Mayer (AUT) 1:13,84 +1,59

37. Michael Matt (AUT) 1:13,99 +1,74

46. Dominik Raschner (AUT) 1:15,22 +2,97

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Magnus Walch (AUT), Thomas Tumler, Gino Caviezel (beide SUI), Tommy Ford (USA), Leif Kristian Nestvo