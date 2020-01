In dieser Galerie: 4 Bilder Zan Kranjec auf dem ...

Adelboden – Zan Kranjec hat zum zweiten Mal in seiner Laufbahn ein Rennen im Ski-Weltcup gewonnen. Der Slowene setzte sich am Samstag im Riesentorlauf von Adelboden vor dem Kroaten Filip Zubcic durch, der 0,29 Sekunden zurücklag. Dritter wurde der Franzose Victor Muffat-Jeandet (0,64). Vier Österreicher hatten es in die Entscheidung geschafft, bester Mann dort war Roland Leitinger als Sechster.

Der Salzburger verbesserte sich mit Laufbestzeit um 21 Plätze, nachdem er zur Halbzeit nur 27. gewesen war. Für Leitinger war es die beste Saison-Platzierung in einem klassischen Riesentorlauf, zudem war kein Österreicher in diesem Weltcup-Winter im Riesentorlauf bisher besser platziert.

Nach einem ungemein engen ersten Durchgang waren überraschend die beiden Italiener Luca De Aliprandini und Giovanni Borsotti in Front gewesen. Marco Schwarz war als bester Österreicher auf dem 21. Platz gelegen. Der Kärntner wurde schließlich Elfter, Stefan Brennsteiner (15.) und Patrick Feurstein (18.) kamen ebenfalls unter die besten 20. Im Gesamtweltcup übernahm der Norweger Henrik Kristoffersen die Führung. (APA; 11.1.2020)

Ergebnis:

1. Zan Kranjec (SLO) 2:27,90

2. Filip Zubcic (CRO) 2:28,19 +00,29

3. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 2:28,54 +00,64

3. Henrik Kristoffersen (NOR) 2:28,54 +00,64

5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 2:28,56 +00,66

6. Roland Leitinger (AUT) 2:28,81 +00,91

7. Ted Ligety (USA) 2:28,85 +00,95

8. Mathieu Faivre (FRA) 2:28,91 +01,01

9. Fabian Wilkens Solheim (NOR) 2:29,09 +01,19

10. Alexis Pinturault (FRA) 2:29,11 +01,21

11. Matts Olsson (SWE) 2:29,28 +01,38

11. Marco Schwarz (AUT) 2:29,28 +01,38

13. Lucas Braathen (NOR) 2:29,34 +01,44

14. Giovanni Borsotti (ITA) 2:29,41 +01,51

15. Stefan Brennsteiner (AUT) 2:29,56 +01,66

16. Riccardo Tonetti (ITA) 2:29,67 +01,77

17. Loic Meillard (SUI) 2:29,87 +01,97

18. Ryan Cochran-Siegle (USA) 2:30,11 +02,21

19. Daniele Sette (SUI) 2:30,24 +02,34

20. Alexander Schmid (GER) 2:30,33 +02,43

21. Cedric Noger (SUI) 2:30,51 +02,61

22. Mattias Rönngren (SWE) 2:31,05 +03,15

23. Justin Murisier (SUI) 2:31,11 +03,21

24. Erik Read (CAN) 2:31,31 +03,41

25. Alexander Andrienko (RUS) 2:31,74 +03,84

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.:

Magnus Walch (AUT), Gino Caviezel, Thomas Tumler (beide SUI), Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR), Tommy Ford (USA)

Ausgeschieden im 2. Durchgang:

Luca de Aliprandini, Manfred Mölgg (beide ITA), Thibaut Favrot, Cyprien Richard (beide FRA)

Disqualifiziert im 2. Durchgang:

Patrick Feurstein (AUT)



2. Durchgang:

1. Roland Leitinger (AUT) 1:15,26 Min.

2. Zan Kranjec (SLO) 1:15,41 +0,15

3. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:15,55 +0,29

4. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 1:15,56 +0,30

5. Filip Zubcic (CRO) 1:15,68 +0,42

6. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:15,84 +0,58

7. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:15,89 +0,63

8. Marco Schwarz (AUT) 1:15,99 +0,73

9. Ted Ligety (USA) 1:16,03 +0,77

10. Fabian Wilkens Solheim (NOR) 1:16,07 +0,81

11. Matts Olsson (SWE) 1:16,26 +1,00

12. Alexis Pinturault (FRA) 1:16,35 +1,09

13. Mathieu Faivre (FRA) 1:16,53 +1,27

14. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:16,60 +1,34

15. Lucas Braathen (NOR) 1:16,70 +1,44

1. Durchgang:

1. Luca de Aliprandini (ITA) 1:12,25 Min.

2. Giovanni Borsotti (ITA) 1:12,29 +0,04

3. Loic Meillard (SUI) 1:12,36 +0,11

4. Mathieu Faivre (FRA) 1:12,38 +0,13

4. Erik Read (CAN) 1:12,38 +0,13

6. Zan Kranjec (SLO) 1:12,49 +0,24

7. Filip Zubcic (CRO) 1:12,51 +0,26

8. Alexander Schmid (GER) 1:12,63 +0,38

'9. Lucas Braathen (NOR) 1:12,64 +0,39

10. Henrik Kristoffersen (NOR) 1:12,70 +0,45

11. Alexis Pinturault (FRA) 1:12,76 +0,51

11. Riccardo Tonetti (ITA) 1:12,76 +0,51

13. Daniele Sette (SUI) 1:12,78 +0,53

14. Ted Ligety (USA) 1:12,82 +0,57

15. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 1:12,99 +0,74

Weiter:

21. Marco Schwarz (AUT) 1:13,29 +1,04

25. Patrick Feurstein (AUT) 1:13,50 +1,25

27. Roland Leitinger (AUT) 1:13,55 +1,30

29. Stefan Brennsteiner (AUT) 1:13,67 +1,42

Nicht für 2. Durchgang qualifiziert u.a.:

35. Matthias Mayer (AUT) 1:13,84 +1,59

37. Michael Matt (AUT) 1:13,99 +1,74

46. Dominik Raschner (AUT) 1:15,22 +2,97

Gesamtwertung nach 17 Rennen:

1. Henrik Kristoffersen (NOR) 531

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 519

3. Alexis Pinturault (FRA) 501

4. Dominik Paris (ITA) 454

5. Matthias Mayer (AUT) 362

6. Beat Feuz (SUI) 361

7. Vincent Kriechmayr (AUT) 360

8. Zan Kranjec (SLO) 306

9. Clement Noel (FRA) 240

10. Ryan Cochran-Siegle (USA) 236



Riesentorlauf Herren (4):

1. Zan Kranjec (SLO) 270

2. Henrik Kristoffersen (NOR) 253

3. Alexis Pinturault (FRA) 172

4. Tommy Ford (USA) 161

5. Mathieu Faivre (FRA) 161

6. Filip Zubcic (CRO) 138

7. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 115

8. Leif Kristian Nestvold-Haugen (NOR) 110

9. Lucas Braathen (NOR) 108

10. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 105

Mannschaft Herren (17):

1. Norwegen 2141

2. Schweiz 2112

3. Frankreich 2060

4. Österreich 1693

5. Italien 1150

6. USA 809

7. Deutschland 686

8. Slowenien 453

9. Schweden 419

10. Kroatien 234

Nationencup (31):

1. Schweiz 3508

2. Österreich 3470

3. Norwegen 3005

4. Italien 2733

5. Frankreich 2464

6. USA 1788

7. Deutschland 1547

8. Schweden 1002

9. Slowenien 783

10. Slowakei 517