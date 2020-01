Corinne Suter im und am Ziel.

Foto: APA/EPA/CHRISTIAN BRUNA

Zauchensee – Corinne Suter hat ihren ersten Sieg im alpinen Ski-Weltcup gefeiert. Die 25-jährige Schweizerin setzte sich am Samstag vor der Italienerin Nicol Delago (+0,29 Sekunden) und 0,98 vor der Eidgenössin Michelle Gisin (0,98) durch. Die zu den Favoriten zählenden Österreicherinnen hatten mit der Entscheidung letztlich nichts zu tun. Der erhoffte Heimsieg wurde bei weitem verfehlt. Beste war Stephanie Venier mit 1,51 Sekunden Rückstand auf Platz neun.

Suter war in den Abfahrten heuer bereits Zweite und Fünfte in Lake Louise, bei der WM 2019 in Aare holte sie Silber in der Abfahrt und Bronze im Super-G. Sie beendete die Durststrecke der Schweizerinnen im Weltcup. Der letzte Erfolg liegt weit zurück, Wendy Holdener hatte 2018 die Kombination in Lenzerheide für sich entschieden.

Zweitbeste Österreicherin war die mit Nummer eins gestartete Ramona Siebenhofer als Elfte. Unmittelbar dahinter klassierte sich mit Christine Scheyer die Siegerin der verkürzten Abfahrt von 2017 in Zauchensee. Die Vorarlbergerin feierte nach schwerer Verletzung und 13 Monaten ohne Rennen ein erfolgreiches Comeback. Noch vor Nicole Schmidhofer, Siegerin der zweiten Abfahrt in Lake Louise und Titelverteidigerin im Abfahrtsweltcup, landete Elisabeth Reisinger, die mit Rang 13 ihr bestes Weltcupergebnis verbuchte. Ziemlich enttäuscht schwang Nina Ortlieb als 15. ab, die Tochter von Olympiasieger Patrick Ortlieb war in Lake Louise Vierte und Zwölfte.

Waren die zwei Trainingsläufe bei guten Bedingungen noch vom Originalstart in Szene gegangen, so entschied man wegen Windes und immer wieder aufziehenden Nebels aus Sicherheits- und Fairnessgründen das Rennen vom zweiten Reservestart zu beginnen. Mit dieser Entscheidung haderten vor allem die Österreicherinnen, die sich bei einem Start von ganz oben bessere Chancen ausgerechnet hätten.

Das Rennen wurde mehrmals wegen schlechter Sicht unterbrochen, so etwa vor dem Start und nach der Fahrt von Tamara Tippler, die im Zielhang eine dichte Nebelbank passieren musste und nicht über Rang 19 hinauskam. Nicht nach Wunsch lief es auch für Mirjam Puchner, die seit Tagen mit einem Infekt zu kämpfen hat und nach Platz 29 sehr geknickt wirkte. (Thomas Hirner, 11.1.2020)