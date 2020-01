Rasant durch den Kanal: David Gleirscher.



Altenberg – Olympiasieger David Gleirscher hat am Samstag seinen ersten Sieg im Kunstrodel-Weltcup gefeiert. Dem Tiroler Halbzeitführenden reichte in Altenberg die drittbeste Zeit in Lauf zwei, um sich 0,233 Sek. vor dem Südtiroler Dominik Fischnaller klar durchzusetzen. Dritter wurde der Deutsche Felix Loch (+0,270). Der Vorarlberger Jonas Müller, Dritter des ersten Laufs, stürzte in der Entscheidung.

Die Österreicher Thomas Steu/Lorenz Koller haben indes ihren vierten Sieg im Doppelsitzer-Weltcup der Kunstbahnrodler gefeiert. Die beiden wiederholten ihren Vorjahres-Sieg souverän, der Vorsprung auf die zweitplatzierten Deutschen Toni Eggert/Sascha Benecken betrug 0,228 Sek. Yannick Müller/Armin Frauscher wurden Neunte. Im Doppelsitzer-Weltcup liegen Steu/Koller auf Rang drei. (APA; 11.1.2020)