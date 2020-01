Anders als das Galaxy Fold soll das neue Modell nun horizontal faltbar sein und sich an eine weiblichere Zielgruppe richten

Ein Teaser zum neuen faltbaren Smartphone des koreanischen Technologieriesen

Foto: Samsung/Youtube

Seit längerer Zeit wird darüber gemunkelt, dass Samsungs an einem neuen, faltbaren Smartphone unter dem Codenamen "Bloom" arbeitet. Einem Bericht von SamMobile zufolge, verriet der Hersteller in einem geschlossenen Treffen auf der CES (Consumers Electronic Show) den richtigen Namen des Galaxy Fold Nachfolgers: "Galaxy Bloom". Da bereits in der Vergangenheit Informationen zum Galaxy Fold nach einem ähnlichen Treffen auf der CES geleakt wurden, sei die Wahrscheinlichkeit groß, dass sich die Berichte bewahrheiten werden.



Faltbar wie eine Puderdose



Bei diesem exklusiven Treffen unter Partnern Samsungs seien auch weitere Details über das Design des Galaxy Blooms preisgegeben worden. Laut einem Bericht von Mashable zufolge, soll das Smartphone horizontal faltbar sein, ganz im Gegensatz zum Vorgänger. So soll das Handy an eine Puderdose der Kosmetikmarke Lancôme erinnern. Den Berichten zufolge, wolle Samsung mit dem neuen Handy eine junge und weibliche Zielgruppe ansprechen.

Galaxy S10 Nachfolger



Aus dem Treffen käme zudem hervor, dass der Nachfolger des Galaxy S10 den Namen "Galaxy S11" tragen würde, und in drei Variationen erhältlich sein werde, und zwar: Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra. Sowohl das Galaxy S20, als auch das Galaxy Bloom sollen zudem Videoaufnahmen in 8K Auflösung unterstützen.

Grüchteküche



Weiteren Gerüchten zufolge sollte das Display des neuen faltbaren Handys 6,7 Zoll messen und mit Android 10 ausgeliefert werden. Auch wird über den Preis gemunkelt – das Galaxy Bloom soll zum Kampfpreis 845 US-Dollar erhältlich sein. Auch wenn es sich um keine bestätigte Zahl handelt, wäre das Bloom Modell um einiges günstiger als das Galaxy Fold mit einem Preisschild von stolzen 1.980 US-Dollar.

Sowohl das Galaxy S20, als auch das Galaxy Bloom sollen am 11. Februar erscheinen. Ein direkter Nachfolger zum vertikal faltbaren Galaxy Fold wird mit Ende diesen Jahres erwartet. (red, 11.1.2020)

In diesem Video wurde das Clamshell-Artige Smartphone das erste mal angeteasert 삼성전자 뉴스룸 [Samsung Newsroom]