Punkte für die Niederlande. Foto: APA/AFP/NTB scanpix/OLE MARTIN W

Graz – Kroatiens Handball-Männer haben auch das zweite Spiel bei der Europameisterschaft in Österreich, Norwegen und Schweden gewonnen. Am Samstag setzten sich die fünffachen Medaillengewinner in Graz gegen Weißrussland mit 31:23 durch und führen Gruppe A weiter an.

Die Kroaten, so wie die Weißrussen möglicher Gegner Österreichs in der Hauptrunde, hatten die Partie mit dank eines Zwischensprints vor der Pause von 9:8 auf 15:10 im Griff und machten einen großen Schritt in Richtung Aufstieg. Später (18.15 Uhr) treffen in Graz noch Serbien und Montenegro aufeinander.

Schlager

In Gruppe C holten im Duell zweier EM-Debütanten die Niederlande ihren ersten Endrundenerfolg, behielten gegen Lettland mit 32:24 die Oberhand. Im Abendschlager von Trondheim (18.15/live ORF Sport +) geht es zwischen Deutschland und Spanien wohl um den Gruppensieg. Die beiden Favoriten wären ebenfalls mögliche Kontrahenten von Rot-Weiß-Rot in der nächsten Turnierphase.

In Gruppe E startete Ungarn mit einem hauchdünnen 26:25-Erfolg über Russland. Das Abendspiel (18.15) in Malmö bestreiten Weltmeister Dänemark und Island.

Gruppe A – 2. Runde:

Kroatien – Weißrussland 31:23 (15:10)

Montenegro – Serbien 18.15

Gruppe C – 2. Runde:

Lettland – Niederlande 24:32 (10:16)

Spanien – Deutschland 18.15

Gruppe E – 1. Runde:

Ungarn – Russland 26:25 (14:13)

Dänemark – Island 18.15