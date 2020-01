Hasenhüttl und die Saints haben einen Lauf. Foto: EPA/KEETON

Leicester – Southampton hat sich in der englischen Fußball-Premier-League an Leicester City für das 0:9-Heimdebakel am 25. Oktober revanchiert. Die von Ralph Hasenhüttl gecoachten "Saints" feierten am Samstag beim Tabellenzweiten einen 2:1-Erfolg und machten damit wohl den letzten kleinen Titelhoffnungen von Leicester schon vor Beendigung der 22. Runde ein Ende.

Während Leicester nach zwei Ligasiegen wieder verlor, setzte Southampton den Aufwärtstrend weiter fort. Nach dem fünften Sieg in den jüngsten sechs Pflichtspielen ist die Hasenhüttl-Truppe fester Bestandteil des Tabellenmittelfeldes, die Europacupränge sind für den Zwölften näher als die Abstiegszone. Nach dem Führungstor der Hausherren durch Dennis Praet (14.) sorgten Stuart Armstrong (19.) und Danny Ings (81.) mit seinem 14. Saisontor für die Wende. ÖFB-Kicker waren keine im Einsatz, Leicesters Christian Fuchs und Southamptons Kevin Danso standen nicht im Kader.

Liverpool hatte damit im Abendspiel bei Tottenham die Chance, den Vorsprung auf Leicester mit einem Sieg bereits auf 16 Punkte auszubauen. Der Champions-League-Sieger hat zudem noch ein Nachtragsspiel in der Hinterhand.

Chelsea gewinnt

Der Vierte Chelsea gewann gegen Burnley dank Treffern von Jorginho (27./Elfmeter), Tammy Abraham (38.) und Callum Hudson Odoi (49.) mit 3:0. Noch höher fiel der 4:0-Sieg von Manchester United gegen Schlusslicht Norwich City aus. Beim ersten Erfolg nach drei sieglosen Pflichtpartien trugen sich bei den "Red Devils" Marcus Rashford (27., 52./Elfmeter), Anthony Martial (54.) und Mason Greenwood (76.) in die Schützenliste ein. Im ersten Spiel des Tages war der Zehnte Arsenal beim Neunten Crystal Palace über ein 1:1 nicht hinausgekommen. (APA, 11.1.2020)