Die Tat ereignete sich in der bei Touristen beliebten Stadt Split. Foto: Getty Images/iStockphoto

Split – Im Zentrum der kroatischen Adriametropole Split sind am heutigen Samstag drei Menschen durch einen Schussangriff ums Leben gekommen. Der Angriff ereignete sich gegen 15.30 Uhr im belebten Altstadtviertel Sperun, zwei Jugendliche waren auf der Stelle tot. Ein drittes erlag im Krankenhaus den schweren Schussverletzungen, meldete die kroatische Nachrichtenagentur Hina.

Bei dem Täter soll es sich um einen Seemann handeln, der sich für die Misshandlung seines Bruders rächen wollte. Medienberichten zufolge war er in schwarz gekleidet und mit einer Kalaschnikow bewaffnet. Als er den ersten Jugendlichen tötete, soll er "Ich werde euch alle töten" gerufen haben. Die Polizei rückte mit einem Großaufgebot an Beamten aus und rief die Bewohner auf, in ihren Häusern zu bleiben. Der Täter war zunächst flüchtig. Berichte, dass er gefasst wurde, wollte die Polizei nicht bestätigen. (APA, 11.1.2020)