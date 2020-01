Joaquin Phoenix erhielt für seine Rolle in "Joker" den Golden Globe in der Kategorie "Bester Schauspieler". Foto: EPA / SHAWN THEW

Der Hollywoodschauspieler Joaquin Phoenix, zuletzt zu sehen in der Comicverfilmung "Joker", wurde bei Klimaprotesten vor dem US Capitol in Washington D.C. verhaftet. Organisiert wurden die Proteste unter dem Titel "Fire Drill Fridays" von Schauspiellegende Jane Fonda. Seit Oktober 2019 werden im Zuge dessen immer wieder Berühmtheiten verhaftet. Neben Jane Fonda nahmen auch die Schauspieler Martin Sheen, Maggie Gyllenhaal und das Model Amber Valletta an der Demonstration teil.



Seit 14 Wochen organisiert Fonda bereits die Klimaproteste und hat auch selbst bereits fünf Nächte im Gefängnis verbracht. Auch die Schauspieler Ted Danson und Sally Field wurden bereits verhaftet. Mit zivilem Ungehorsam wollen die Stars auf die Klimakrise aufmerksam machen.

NBC News

"Es war meine erste Verhaftung wegen zivilem Ungehorsam und es fühlt sich gut an." , sagte Fonda gegenüber CNN. Für ihr politische Engagement ist sie extra für vier Monate in die Hauptstadt gezogen. (red, 11.1.2020)