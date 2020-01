Unbeeindruckt von der ruppigen Piste: Federica Brignone. Foto: AP/ Marco Trovati

Zauchensee – Der selektive Super-G der alpinen Kombination auf der Kälberlochstrecke in Zauchensee hat am Sonntagmorgen einige Überraschungen geboten. Dass die Italienerin Federica Brignone in 1:13.80 Minuten vor Teamkollegin Marta Bassino (+0,22 Sekunden) nach dem Super-G voran liegt, gehört nicht dazu. Sehr wohl aber, dass die Schweizerin Wendy Holdener (0,5) vor der besten Österreicherin Ramona Siebenhofer (0,52) auf Platz drei fuhr und dass die Tschechin Ester Ledecka (0,86) vor Nina Ortlieb (0,93) zur Halbzeit Fünfte ist.

Nicht unbedingt erwartbar war, dass mit Mikaela Shiffrin und Petra Vlhova gleich zwei der großen Favoritinnen ausschieden. Während die US-Amerikanerin nach Schwierigkeiten im unteren Abschnitt in extremer Innenlage ausrutschte, verlor die Slowakin unweit von dieser heiklen Stelle nach vielen aufgenommenen Schlägen einen Ski.

Der unrhythmisch gesteckte und wegen vieler Wellen unruhige Kurs bereitete zahlreichen Läuferinnen Probleme, 16 von 47 Läuferinnen kamen nicht ins Ziel. Darunter auch die Schweizerin Michelle Gisin, oder die Spezialistinnen für schnelle Angelegenheiten, Sofia Goggia (ITA) und Ilka Stuhec (SLO).

Mit Elisabeth Reisinger (1,02) als Achter schafften es aber immerhin drei Österreicherinnen unter die Top Ten. Rosina Schneeberger (1,78) ist vor Ricarda Haaser (1,8) Elfte.

Die Entscheidung im Slalom steigt ab 11:45 Uhr. Gestartet wird in der Reihenfolge des Super-G-Ergebnisses. (Thomas Hirner, 12.1.2020)

Damen-Kombination in Zauchensee – Zwischenstand nach dem Super-G:

1. Federica Brignone (ITA) 1:13,80 Min.

2. Marta Bassino (ITA) 1:14,02 +0,22

3. Wendy Holdener (SUI) 1:14,30 +0,50

4. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:14,32 +0,52

5. Ester Ledecka (CZE) 1:14,66 +0,86

6. Nina Ortlieb (AUT) 1:14,73 +0,93

7. Elena Curtoni (ITA) 1:14,74 +0,94

8. Elisabeth Reisinger (AUT) 1:14,82 +1,02

9. Nathalie Gröbli (SUI) 1:15,32 +1,52

10. Ida Dannewitz (SWE) 1:15,34 +1,54

11. Rosina Schneeberger (AUT) 1:15,58 +1,78

12. Ricarda Haaser (AUT) 1:15,60 +1,80

13. Laura Gauche (FRA) 1:15,68 +1,88

14. Roni Remme (CAN) 1:15,72 +1,92

15. Tina Weirather (LIE) 1:15,73 +1,93

16. Nadine Fest (AUT) 1:15,77 +1,97

17. Julia Pleschkowa (RUS) 1:15,78 +1,98

18. Alice Merryweather (USA) 1:15,79 +1,99

19. Alice Robinson (NZL) 1:15,80 +2,00

20. Romane Miradoli (FRA) 1:15,92 +2,12

weiter:

29. Lisa Grill (AUT) 1:17,49 +3,69

Ausgeschieden im 1. Durchgang u.a.: Mikaela Shiffrin (USA), Petra Vlhova (SVK), Ilka Stuhec (SLO), Michaela Wenig, Kira Weidle (beide GER), Michelle Gisin, Priska Nufer (beide SUI), Marie-Michele Gagnon (CAN), Sofia Goggia (ITA), Kajsa Vickhoff Lie (NOR)