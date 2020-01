Protestierende forderten am Samstagabend den Rücktritt des obersten geistlichen Führers Ayatollah Ali Khamenei. Foto: EPA/Abedin Taherkenare

Bagdad – Das iranische Parlament will die Vorgänge im Zusammenhang mit dem Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine in der Nähe der Hauptstadt Teheran untersuchen. Die Parlamentsausschüsse für Sicherheit und Außenpolitik sollten sich mit diesem "schwerwiegenden Zwischenfall" befassen und nach Wegen suchen, wie ähnliche Katastrophen in der Zukunft vermieden werden könnten, sagte Parlamentspräsident Ali Larijani am Sonntag.

Der Parlamentspräsident äußerte sich nach einer nichtöffentlichen Stellungnahme des Chefs der Revolutionsgarden, Hossein Salami, vor dem Parlament. Die Revolutionsgarden hatten mit einiger Verzögerung die Verantwortung für den am Mittwoch erfolgten Abschuss übernommen. Bei dem irrtümlichen Abschuss wurden alle 176 Insassen der Maschine getötet. Ein Defekt im militärischen Kommunikationssystem soll zu dem Abschuss geführt haben.

Irans Präsident Hassan Rohani hat sich in einem Telefongespräch mit seinem ukrainischen Kollegen Wolodymyr Selenskyj am Samstag offiziell bei der Ukraine entschuldigt. Selenskyj fordert weitere Ermittlungen und Kompensationszahlungen.

Kritik auch von regierungstreuen Medien



Die Teheraner Tageszeitungen, deren Berichterstattung im Allgemeinen regierungstreu ist, kritisierten den Abschuss der Boeing in ihren Sonntagsausgaben als "unverzeihlichen" Fehler. Die Zeitung "Iran" veröffentlichte die Namen sämtlicher Opfer des Unglücks, unter denen zahlreiche in ihrer Heimat und im Ausland lebende Iraner waren. "Entschuldigt Euch! Tretet zurück!", forderte das reformorientierte Blatt "Etemad". In einem Kommentar der ebenfalls moderaten Tageszeitung "Jomhuri-ye Eslami" hieß es: "Diejenigen, die die Veröffentlichung der Ursache für den Flugzeugabsturz verzögert und das Vertrauen der Bevölkerung in das Establishment beschädigt haben, sollten entlassen werden oder zurücktreten." Die Zeitung "Jawan", die den Revolutionsgarden nahe steht, entschuldigte sich "zutiefst" für den "schmerzlichen Fehler".

Protestierende fordern Rücktritt Khameneis

Am Samstagabend versammelte sich eine Gruppe von Protestierenden vor der Amir Kabir Universität in Teheran und forderte den Rücktritt des obersten geistlichen Führers Ayatollah Ali Khamenei, der in der Islamischen Republik bisher als politisch unangreifbar galt.

Auch der iranische Oppositionsführer Mehdi Karroubi forderte Khameneis Rücktritt. In einer Stellungnahme, die er online veröffentlicht hat, fragt Karroubi, warum es so lange gedauert hat, bis die Öffentlichkeit über die wahren Ursachen des Absturzes informiert wurde.

Die halbamtliche Nachrichtenagentur Fars berichtete zudem, dass bei Protesten in Teheran Bilder von General Khassem Soleimani zerrissen wurde, dessen Tötung durch die USA noch vor wenigen Tagen eine Solidaritätswelle im Land ausgelöst hatte. Laut Fars nahmen 700 bis 1000 Menschen an der Kundgebung teil. Sie hätten auch regierungskritische Slogans gerufen, etwa "Tod dem Diktator", gerichtet an Khamenei. Die Polizei soll gegen die Protestierenden mit Tränengas vorgegangen sein.

Einträgen auf Twitter zufolge versammelten sich auch am Sonntag vor der Universität in Teheran und in anderern Städten wieder zahlreiche Demonstranten. Das berichteten auch iranische Medien.

Der US-amerikanische Präsident Donald Trump sprach den Protestierenden am Samstagabend (MESZ) seine Solidarität aus. Er sei vom "Mut" der "schon lange leidenden" Demonstranten inspiriert, twitterte er – sogar auf Farsi. Er warnte die iranische Regierung außerdem davor, ein Massaker unter friedlichen Protestierenden anzurichten. "Die Welt schaut zu."

Britischer Botschafter für einige Stunden verhaftet

Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell äußerte sich "sehr besorgt" über die vorübergehende Festnahme des britischen Botschafters in Teheran. Auf Twitter forderte Borrell am Sonntag die volle Einhaltung des Wiener Übereinkommens, das die Immunität von Diplomaten regelt. "Die EU ruft zur Deeskalation und Raum für die Diplomatie auf", fügte Borrell hinzu. Botschafter Rob Macaire war am Samstagabend für einige Stunden festgenommen worden, nachdem er an einer Protestkundgebung teilgenommen hatte. (APA, red, 12.1.2020)