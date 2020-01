Foto: APA

Auch wenn es manchen so vorkommen mag, als wäre die Vorstellung von Windows 7 noch gar nicht so lange her: Mittlerweile sind es mehr als zehn Jahre, und entsprechend zieht Microsoft jetzt einen Schlussstrich – obwohl viele User weiter auf der veralteten Version verharren. Desweiteren beschäftigt uns heute (schon wieder) eine massive Datenpanne bei Facebook sowie zweifelhafte Praktiken von Microsoft.

[Microsoft] Windows 7: Das Ende ist da, aber es interessiert niemanden

[Datenschutz] Massive Facebook-Panne enthüllt Identität von Seiten-Betreibern

[Spiele] Auf diese 15 vielversprechenden Games können sich Spieler 2020 freuen

[Überwachung] Microsoft ließ Skype-Gespräche praktisch ohne Datenschutz in China auswerten

[Umfrage] Helfer oder Spion: Lassen Sie smarte Lautsprecher und Kameras in Ihr Haus?

[Netzpolitik] US-Regierung finanzierte Android-Smartphones mit vorinstallierter Schadsoftware

[Test] Staubsaugerroboter Zaco A9s im Test: Sauberer Boden, aber ...

[Foldable] Neues faltbares Smartphone von Samsung soll "Galaxy Bloom" heißen

Viel Spaß beim Lesen und bis morgen!