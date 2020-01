Das US-Außenministerium hält den Auslieferungsantrag für "höchst unangemessen" und will keinen "beunruhigenden" Präzedenzfall schaffen

Die Eltern des verunglückten Briten kämpfen weiterhin um die Auslieferung der US-Amerikanerin. Foto: APA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS

London – Rund fünf Monate nach einem tödlichen Verkehrsunfall in Großbritannien hat London einen Auslieferungsantrag für die US-amerikanische Unfallfahrerin an Washington gestellt. Die USA bezeichneten eine solche Anfrage am Freitag (Ortszeit) als "höchst unangemessen".

Da es sich bei der Betroffenen um die Ehefrau eines ehemaligen US-Diplomaten handle, würde der Einsatz eines Auslieferungsabkommens einen "außergewöhnlich beunruhigenden Präzedenzfall" schaffen, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Washington in einer Mitteilung.

Diplomatische Immunität für Lenkerin

Ein 19 Jahre alter Brite war im August getötet worden, als sein Motorrad vor dem Stützpunkt der britischen Luftwaffe in Northamptonshire mit dem Auto der US-Amerikanerin zusammenprallte. Der Fahrerin wurde diplomatische Immunität zugesprochen – nach dem Unfall durfte sie in die USA zurückkehren.

Der Fall löste in Großbritannien Empörung aus. Die US-Bürgerin wurde im Dezember wegen riskanten Fahrverhaltens mit Todesfolge angeklagt. Die Eltern des getöteten Teenagers hatten bereits bei einem Treffen mit US-Präsident Donald Trump im Weißen Haus im Oktober um die Auslieferung der mutmaßlichen Unfallverursacherin gebeten. Trump hatte sie dorthin eingeladen und wollte Aussagen der Briten zufolge, dass sie gemeinsam mit der Unfall-Lenkerin vor die Kameras treten – dies lehnten die Eltern aber ab. (APA, 12.1.2020)