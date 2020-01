Im Schutz der Öffentlichkeit

Cornelius Pollmer urteilt in der "Süddeutschen Zeitung" gnädiger: "'Kein Mitleid, keine Gnade' ist ein kalter, ein trauriger Film. Getragen wird er von dem so verstörenden wie überzeugenden Cast der Abschlussklasse. Verschiedene Gefälle setzen die Schüler stärker unter Stress als die bevorstehende Bio-Klausur. Die Eltern des Dings sind reich, die Mutter der Bums ist es nicht und geht deswegen bei den Dings putzen. Der eine ist schwul und will das nicht unterdrücken müssen, der andere traut sich nicht mal, einfach nur kein Problem damit zu haben. Hass und Gewalt bahnen sich in diesen Gefällen ihre Wege, und ganz besonders treffen sie den Schüler Jan Sattler, der nackt und so reglos in nassem Laub herumliegt, dass eine Schnecke sich seelenruhig bei ihm einschleimt. Dass Jan gemobbt worden sei, habe sie aber schon mitbekommen, fragen die Kommissare Ballauf und Schenk mit leichtem Puls die Lehrerin von Sattler. Sie sagt: "So etwas passiert nicht im Klassenraum, sondern auf dem Schulweg, in den Pausen, im Internet." Überall dort also, wo Öffentlichkeit Tätern Schutz bietet.