Die neuen Astronauten der Nasa bzw. CSA (von links): Jonny Kim (Nasa), Joshua Kutryk (CSA), Jessica Watkins (Nasa), Jennifer Sidey-Gibbon (CSA), Kayla Barron, Jasmin Moghbeli, Loral O'Hara, Zena Cardman, Raja Chari, Matthew Dominick, Bob Hines und Warren Hoburg (allesamt Nasa). Foto: Nasa

Die US-Raumfahrtbehörde Nasa hat am Freitag elf neue Astronauten, fünf Frauen und sechs Männer, in ihren Reihen willkommen geheißen. Damit erhöht sich die Zahl der Raumfahrer, die für Weltraum-Einsätze in Frage kommen, auf 48. Die neuen Astronauten haben eine über zweijährige Grundausbildung absolviert; es sind die ersten, die ihren Abschluss gemacht haben, seit die Nasa ihr Artemis-Programm angekündigt hat.



Die neuen Absolventen können künftig Missionen zugewiesen werden, die für Flüge zur Internationalen Raumstation ISS, zum Mond und letztendlich vielleicht auch zum Mars bestimmt sind. Mit dem Ziel einer tiefergehenden Erforschung des Mondes im Laufe dieses Jahrzehnts will die Nasa bis 2024 unter anderem die erste Frau zum Erdtrabanten schicken. Weitere Mondmissionen sind danach einmal im Jahr geplant. Bemannte Flüge zum Mars peilen die USA für die Mitte der 2030er Jahre an.

Video: Die frisch gebackenen Astronauten sind bereit für den Weltraum. Starship Trooper

"Unglaubliche Zeiten für Astronauten"

"Diese Personen repräsentieren die Besten Amerikas", sagte Nasa-Administrator Jim Bridenstine im Johnson Space Center in Houston, wo die Abschlussfeier stattfand. "Und was für eine unglaubliche Zeit es ist, sich unserem Astronautenkorps anzuschließen. 2020 werden erstmals wieder amerikanische Astronauten in amerikanischen Raketen von amerikanischem Boden aus ins All fliegen. Außerdem es werden heuer wichtige Schritte für unser Artemis-Programm und für die Missionen zum Mond und darüber hinaus gesetzt."

Video: Wie Astronauten trainiert werden. Imaginarium The Series

Während der Zeremonie am Freitag erhielt jeder neue Astronaut eine silberne Anstecknadel. Diese Tradition geht auf die 1959 rekrutierten Mercury-7-Astronauten zurück. Eine goldene Anstecknadel erhalten sie, sobald sie ihren erste Weltraumflug absolviert haben.

18.000 Bewerber

Die neuen Astronauten wurden 2017 aus einem Rekordpool von mehr als 18.000 Bewerbern ausgewählt. Die Nasa erwägt, das nächste Rekrutierungsverfahren schon in diesem Frühjahr zu eröffnen. Neben den Nasa-Astronauten wurden in den vergangenen zwei Jahren auch zwei Kandidaten der kanadischen Weltraumbehörden CSA ausgebildet, die ebenfalls an der Abschlussfeier teilnahmen. (red, 12.1.2020)