Real hat den Supercup. Foto: AP/Ammar

Real Madrid hat den spanischen Fußball-Supercup gewonnen. Die "Königlichen" setzten sich im Finale am Sonntagabend im King Abdullah Sports City Stadium in Dschidda in Saudi-Arabien gegen Atletico Madrid nach torlosen 120 Minuten mit 4:1 im Elfmeterschießen durch. Dani Carvajal, Rodrygo, Luka Modric und Sergio Ramos trafen in der Entscheidung, für Atletico war nur Kieran Trippier erfolgreich.

Real, das nach einem Torraub-Ausschluss von Federico Valverde ab der 115. Minute in Unterzahl agierte, trat damit die Nachfolge des FC Barcelona an. Es war der elfte Triumph in der Geschichte des Rekordmeisters. Zuvor hatte dieser Valencia mit einem 3:1-Sieg am Mittwoch im Halbfinale ausgeschaltet. Atletico war einen Tag später mit einem 3:2 gegen Barca ins Endspiel eingezogen. Erstmals wurde der Bewerb in dieser Art ausgetragen. (APA, 12.1.2020)