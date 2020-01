Laut US-Verteidigungsminister Mark Esper, gab es keine konkreten Hinweise, dass der Iran Angriffe auf US-Botschaften geplant habe. Foto: Reuters / Tom Brenner

Washington – US-Verteidigungsminister Mark Esper zufolge haben die US-Geheimdienste keine konkreten Hinweise darauf, dass der Iran Angriffe auf US-Botschaften plant. Präsident Donald Trump hatte mit dieser Bedrohung die Tötung des iranischen Generals Ghassem Soleimani gerechtfertigt.

"Der Präsident hat nicht auf ein spezifisches Beweismittel verwiesen", sagte Esper am Sonntag dem Sender CBS. "Was der Präsident gesagt hat, ist, dass es möglicherweise weitere Angriffe auf Botschaften geben könnte." Auf die Frage, ob Geheimdienstler konkrete Beweise dafür vorgelegt hätten, sagte Esper: "Ich habe keinen mit Blick auf die vier Botschaften gesehen."

Trump hatte am Freitag erklärt, die USA hätten mit der Tötung Soleimanis im Irak geplanten Angriffen auf US-Botschaften zuvorkommen wollen. "Wir haben es getan, weil sie unsere Botschaft in die Luft sprengen wollten." Sowohl demokratische als auch republikanische Senatoren hatten bereits kurz nach Soleimanis Tötung Zweifel an Trumps Darstellung geäußert. Was dem Senat als Begründung für den Drohnenangriff vorgesetzt wurde, sei "verrückt" und "unamerikanisch", schimpfte Trumps Parteikollege Mike Lee.

Proteste in Teheran

Unter Druck gerät indessen auch die iranische Regierung, nachdem sie am Samstag den Abschuss einer ukrainischen Passagiermaschine eingestanden hat. Dabei kamen alle 176 Insassen der Boeing 737-800 der Ukraine International Airlines ums Leben. Bei den Opfern handelte es sich um 57 iranischstämmige Kanadier, aber auch Afghanen, Briten, Schweden und Ukrainer.

Der Iran hatte zunächst Spekulationen über einen Abschuss vehement zurückgewiesen und einen technischen Defekt als Ursache genannt. Doch in der Nacht auf Samstag übernahm Luftwaffenchef Amir Ali Hajizadeh die volle Verantwortung und erklärte, dass ein Defekt im militärischen Kommunikationssystem zu dem Abschuss geführt habe. "Als ich davon erfahren habe, wünschte ich mir, lieber selbst tot zu sein als Zeuge dieses Unglücks", sagte Hajizadeh.

Infolge dessen demonstrierten am Samstagabend tausende Iraner vor der Amir-Kabir-Universität in Teheran und am Sonntag bis zu 3.000 auf dem Azadi-Platz. Sie forderten den Rücktritt Ali Khameneis, des politischen und geistlichen Oberhaupts des Iran. "Sie lügen, wenn sie sagen, unser Feind ist Amerika. Unser Feind ist hier", skandierten dutzende Demonstranten.

Trump stellt sich hinter die Demonstranten im Iran

Die Bereitschaftspolizei ging mit Tränengas vor. Viele Demonstranten riefen "Tod dem Diktator" – in Anspielung auf Khamenei. Der hatte erklärt, die Informationen über den Absturz sollten veröffentlicht werden. Nach Angaben eines Kommandanten der Revolutionsgarden wussten die Behörden seit Mittwoch, dass der Absturz nicht auf technisches oder menschliches Versagen, sondern auf einen Angriff zurückzuführen war.

Auch Oppositionsführer Mehdi Karroubi forderte Khameneis Rücktritt. In einer Stellungnahme fragte Karroubi, warum es so lange gedauert habe, bis die Öffentlichkeit über die wahren Ursachen des Absturzes informiert wurde.

Trump stellte sich am Sonntag öffentlich hinter die Demonstranten. Auf Twitter schrieb er, an die iranische Führung gerichtet: "Tötet nicht eure Demonstranten. Tausende sind schon von euch getötet oder eingesperrt worden, und die Welt beobachtet euch. Wichtiger, die USA beobachten euch. Schaltet euer Internet wieder ein und lasst Reporter frei arbeiten. Stoppt das Töten eurer großartigen iranischen Leute!"

Der Iran bezeichnete Trumps Äußerungen als absurd. "Stehen Sie an der Seite der Iraner oder gegen sie, wenn Sie ihren Nationalhelden (Soleimani) in einer Terroraktion töten lassen?", fragte Außenamtssprecher Abbas al-Moussawi am Sonntag auf Twitter. Außerdem habe Trump kein Recht, auf Persisch zu twittern, nachdem er jahrelang das iranische Volk mit Drohungen und Sanktionen terrorisiert habe.

Am Sonntag twitterte Trump auch, sein Nationaler Sicherheitsberater gehe davon aus, dass die Sanktionen und Proteste den Iran an den Verhandlungstisch zwingen würden. "Tatsächlich könnte es mir egaler nicht sein, ob sie verhandeln. Es wird völlig ihnen überlassen sein, aber: keine Atomwaffen und 'tötet eure Demonstranten nicht'", schrieb er.

Raketenbeschuss irakischer Militärbasis

Am Sonntag kam es auch zu Angriffen auf eine von US-Truppen genutzte irakische Militärbasis. Acht Katschuja-Raketen landeten dabei im Inneren des Luftwaffenstützpunkts Al-Balad, teilte das irakische Militär mit. Dabei seien vier irakische Soldaten verletzt worden. Die meisten US-Soldaten hatten den Stützpunkt bereits wegen des Konflikts verlassen. Wer hinter dem Angriff steckte, war zunächst unklar. Der Stützpunkt liegt rund 80 Kilometer nördlich der Hauptstadt Bagdad.

Der Kommandant der iranischen Revolutionsgarden, Hossein Salami, betonte indes, dass die Raketenangriffe vom vergangenen Mittwoch nicht die Tötung von US-Soldaten zum Ziel gehabt hätten. (red, APA, 13.1.2020)