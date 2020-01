"Mein Konto war noch nie im Minus, ich habe auch noch nie eine Rechnung nicht bezahlt", sagt der neue Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) in der Tageszeitung "Heute" über seinen privaten Umgang mit Geld. Das Finanzministerium traue er sich also zu, schreibt die Zeitung, das Justizministerium beispielsweise nicht: "Ich bin kein Jurist."

Immer im Plus – oder überziehen Sie Ihr Konto von Zeit zu Zeit? Foto: APA/GEORG HOCHMUTH

Was für den Finanzminister Realität ist, muss aber nicht zwangsläufig für die Bevölkerung so sein. Eine Analyse von durchblicker.at ergab im vergangenen Jahr, dass nur knapp zehn Prozent der befragten Kontobesitzer davon ausgehen, dass sie am Monatsende noch Geld auf ihrem Konto haben. Auch in sozialen Medien haben Userinnen und User von ihren Kontoüberziehungen berichtet:

Vor allem wird kritisiert, dass Blümel mit seiner Aussage die Lebensrealität vieler Menschen im Land nicht wahrnehme:

Wie schaut Ihr Konto aus?

Überziehen Sie regelmäßig Ihr Konto? Und schieben Sie das Bezahlen von Rechnungen so weit wie möglich hinaus? Oder geht es Ihnen wie dem Finanzminister, und Sie bezahlen alles pünktlich und sind immer im Plus? Wie schaut die Lebensrealität wirklich aus? (wohl, 13.1.2019)