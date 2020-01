Veronica Rogers wechselt nach 13 Jahren bei Microsoft zu Konkurrent Sony. Foto: Sony

Sony hat von Microsoft eine wichtige Führungskraft vor dem Start der nächsten Konsolengeneration weggeschnappt. Veronica Rogers war mehr als 13 Jahre bei Microsoft für die Verkaufsstrategie und Marketing zuständig – nun ist sie direkt für den Verkauf der Playstation und den Services rund um die Konsole verantwortlich. Sie ist direkt CEO Jim Ryan unterstellt, der von einer "entscheidenden Rolle" spricht.

Globalisierte Struktur

Sony verfolgt seit längerem eine globalisierte Struktur. Laut Ryan sei dies langfristig für den Erfolg des Unternehmens entscheidend. Zudem könnte man so auch Entscheidungen und Marketing-Prozesse optimieren. Im vergangenen Jahr wurde etwa Hermen Hulst als neuer Chef von Sonys Worldwide Studios ernannt, während Shuhei Yoshida die Indie-Initiative fortan anführt.

"Konsolenkrieg" im Dezember

Sonys Playstation 5 und Microsofts Xbox Series X landen in der Weihnachtszeit 2020 in den Geschäften. Während Microsoft seine Konsole bereits gezeigt hat, weiß man bei der PS5 nach wie vor nicht, wie diese aussieht. Vorerst kann man sich also nur mit dem Design der Entwicklerversion begnügen. CPU und GPU werden von AMD hergestellt – laut internen Benchmarks soll die Xbox Series X die PS5 hinsichtlich der Leistung bei weitem übertreffen. (red, 13.1.2020)