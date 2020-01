Prada

Der Grüne Werner Kogler könnte von Miuccia Prada lernen, dass Krawatten nicht gleich bürokratische Halsabschneider sind: Die Männer in Mailand marschierten jedenfalls großteils beschlipst um eine Reiterstatue herum – in Pullundern, in Hemden mit Plastron, in Sakkos aus Schnürlsamt.