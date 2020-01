Ein Quanteninternet, bei dem Information abhörsicher übertragen wird, lässt sich offensichtlich mit herkömmlicher Telekommunikations-Infrastruktur realisieren. Das zeigten nun österreichische Physiker in einem Experiment. Sie realisierten eine quantenverschlüsselte Verbindung zwischen Sizilien und Malta über ein bestehendes Unterseekabel, berichten sie im Fachjournal "Nature Quantum Information".

Die quantenkryptographische Verschlüsselung von Information mithilfe verschränkter Photonen ist abhörsicher. Foto: ÖAW/Klaus Pichler

Beim Quanteninternet will man sich die besonderen Phänomene der Quantenphysik für absolut abhörsichere Kommunikation zunutze machen. Eine Möglichkeit dafür ist die quantenkryptographische Verschlüsselung von Information mithilfe verschränkter Lichtteilchen (Photonen).

Das quantenphysikalische Phänomen der Verschränkung besagt, dass zwei Quantensysteme – in diesem Fall zwei Lichtteilchen – wie durch Geisterhand miteinander verbunden bleiben. Die Messung an einem legt unmittelbar den Zustand des anderen fest, auch wenn sie beliebig weit voneinander entfernt sind.

Glasfaser am Meeresgrund

Das internationale Team um Rupert Ursin und Anton Zeilinger vom Institut für Quantenoptik und Quanteninformation Wien (IQOQI) der Österreichischen Akademie der Wissenschaften (ÖAW) und der Universität Wien erzeugte in dem Experiment an der Kommunikationsstation an der Küste Maltas zunächst Paare von (über die Polarisation) verschränkten Lichtteilchen. Eines der beiden Photonen wurde direkt an dieser Station gemessen. Das andere wurde über ein Untersee-Glasfaserkabel über 96 Kilometer bis an die Küste Siziliens gesendet und von dort wieder zurück nach Malta geschickt. Dort wurde es schließlich ebenfalls gemessen.

Die Quantenkommunikation gelang über eine Distanz von 192 Kilometer. Illustration: Nasa/ÖAW

Für die Methode, Quantenschlüssel mithilfe von polarisationsverschränkten Lichtteilchen über längere Distanzen auf der Erde einzusetzen, bedeutet die überbrückte Strecke von insgesamt 192 Kilometern einen neuen Rekord, schreiben die Physiker. Bei dem Versuch konnten vier Bits pro Sekunde an Information übermittelt werden. Würde jemand versuchen, die Information, die das auf Reisen geschickte Lichtteilchen trägt, auszulesen, würde dies seinen quantenphysikalischen Zustand aufgrund physikalischer Gesetzmäßigkeiten umgehend ändern. Ein solcher Abhörversuch würde damit sofort auffliegen.

Unerwartete Stabilität

Die Wissenschafter waren von der "unerwartet hohe Stabilität der gewählten Methode" überrascht. Über einen Zeitraum von mehr als sechs Stunden konnte die Verbindung ohne weitere Stabilisierungen über die lange Distanz aufrecht erhalten werden.

Damit zeige sich ihr "großes Potenzial gerade in Verbindung mit herkömmlicher Telekommunikationsinfrastruktur für die Schaffung eines Quanteninternets der Zukunft". Denn neben Satelliten würden Glasfaserkabel eine wichtige Rolle beim bevorstehenden Aufbau einer abhörsicheren Infrastruktur spielen. "Sehr viele der heutigen Glasfaserverbindungen sind am Meeresgrund verlegt. Mit dem Experiment gilt es nun als gesichert, dass sich diese auch sehr gut für die Übertragung von Quantenzuständen eignen", sagte Ursin. (red, APA, 13.1.2019)