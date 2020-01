Virginia Woolf gehört zu den bekanntesten Autorinnen der Welt. Foto: public domain

Von den 116 Malen, wo der Literaturnobelpreis verliehen wurde, ging er erst 15-mal an Frauen. Das ist nur ein symptomatisches Beispiel dafür, dass Frauen in der Literatur oft im Schatten ihrer männlichen Kollegen stehen. In diesem Sinne werden Autorinnen in diesem Quiz in den Fokus gerückt. Testen Sie Ihr Wissen!

Wie viele richtige Antworten haben Sie? (Andrea Hackl, ÖQV, 14.1.2020)