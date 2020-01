Am Freitagabend startete "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" mit 294.000 Zuschauern im Schnitt

Ein Vorgeschmack auf den vierten Tag am Montag: Danni Büchner und Elena Miras (Foto) müssen zu ihrer zweiten gemeinsamen Dschungelprüfung antreten. Foto: TV Now

Wien – Das Dschungelcamp interessiert und polarisiert nach wie vor: Am Freitagabend, 10. Jänner, um 21:15 Uhr startete das Dschungelcamp auf RTL mit einer durchschnittlichen Reichweite von 294.000 Zuschauern ab 12 Jahren in seine mittlerweile bereits 14. Staffel.

Die erste Folge von "Ich bin ein Star- Holt mich hier raus!" erreichte einen Marktanteil von 31 Prozent in der jungen Zielgruppe von 12 bis 29 Jahren und 24 Prozent in der Zielgruppe 12 bis 49. Somit war die dreistündige Livesendung aus dem australischen Dschungel die erfolgreichste Sendung unter den österreichischen Privatsendern, teilte RTL in einer Aussendung mit.

Auch am Samstag mit durchschnittlich 294.000 Zusehern und am Sonntag mit 255.000 war das Dschungelcamp die meistgesehene Sendung unter den Privatsendern in Österreich. (red, 13.1.2020)