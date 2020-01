Beim Speedrunning-Event "Awesome Games Done Quick" wurden mehr als 3,13 Millionen Dollar gesammelt. Das Geld kommt der Krebsforschung zugute. Foto: Awesome Games Done Quick

Beim jährlichen Speedrunning-Spektakel "Awesome Games Done Quick" (AGDQ) wurden 3,13 Millionen Dollar für die Krebsforschung gesammelt. Eine Woche lang versammelten sich die weltweit besten Speedrunner, um vor der Kamera Games in Spitzenzeiten durchzuspielen. 54.000 Spenden aus rund 80 Ländern kamen in dieser Zeit insgesamt zusammen.

Games Done Quick

Überall neue Rekorde

Noch nie zuvor wurde bei einem "Games Done Quick" derart viel Geld für den guten Zweck gesammelt. Auch bei den Besucher- und Zuschauerzahlen konnten neue Rekorde erzielt werden. Mehr als 2.750 Menschen waren bei dem Event in Florida vor Ort – zu den Spitzenzeiten schalteten 236.000 auf der Streamingplattform Twitch ein.

Games Done Quick

25 Millionen seit 2010

Das nächste "Games Done Quick"-Event findet im Sommer, konkret vom 21. bis 28. Juni statt. Seit 2010 gibt es die Veranstaltungsreihe. Seither wurden mehr als 25 Millionen Dollar für den guten Zweck lukriert. (red, 13.1.2020)