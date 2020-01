Am 24. Februar legt das Honor View 30 Pro seinen internationalen Start hin. Wann es dann konkret verfügbar wird, steht noch nicht fest. Foto: Honor

Nach der Tech-Messe ist vor der Tech-Mess. Brachte uns die CES in Las Vegas vorwiegend Entertainment-Trends und ein Elektroauto von Sony, so wird sich das Geschehen bald nach Europa verlagern. Ende Februar bläst die Telekomindustrie in Barcelona zu ihrem jährlichen Stelldichein am Mobile World Congress.

Ebenfalls mit dabei sein werden Huawei und seine Tochterfirma Honor. Beide plagen sich weiterhin mit einem US-Embargo, das ihnen die Kooperation mit US-Unternehmen und somit auch die Vorinstallation wichtiger Services und Software auf neuen Geräten verunmöglicht. Dennoch wird man den Event nutzen, um ein neues Highend-Smartphone auf den internationalen Markt zu bringen: Das Honor View 30 Pro.

Highend-Handy

Damit kommt es heuer einen Monat später als sein Vorgänger, der noch im Jänner 2019 auf einem eigenen Event abseits des MWC in Paris vorgestellt worden war. Die "Vorlage" des View 30 Pro, die in Sachen Spezifikationen wohl unverändert übernommen wird, gibt es in China bereits seit November des Vorjahres. Dort firmiert es als Honor V30 Pro.

Unter der Haube kommt Huaweis aktueller Spitzenchip Kirin 990 zum Einsatz, wobei die 5G-Version zum Einsatz kommt. Ob dies auch für die globale Version gilt bleibt abzuwarten. Dazu kommen acht oder 12 GB RAM sowie 128 oder 256 GB an Onboardspeicher. Das Handy bietet ein 6,6-Zoll-AMOLED-Display mit Full HD-Auflösung.

Besonders im Fokus steht natürlich einmal mehr die Kamera. Verbaut ist ein Triple-Modul (40 + 12 + 8 MP) auf der Rückseite. Auf der Frontseite findet sich eine Dualkamera (32 + 8 MP), die in einem Ausschnitt des Bildschirms untergebracht ist. Dazu kommt eine ordentliche Akkuausstattung mit 4.100 mAh.

Android 10 ohne Play Store

Sofern sich bei der Entwicklung von Huaweis eigenem Betriebssystem, Harmony OS, kein außergewöhnlicher Fortschritt ergeben hat, wird das Honor View 30 Pro mit Android 10 laufen, so wie auch das V30 Pro. Googles Services, inklusive Play Store, werden aus bekannten Gründen aber fehlen. Nutzern bleibt als Alternative Huaweis eigener Appstore, die Appgallery, wo die Angebote von Google, Facebook und anderen US-Firmen allerdings fehlen.

In dieser Situation war man bereits bei der Vorstellung des Mate 30 Pro im Herbst. Zudem verging einige Zeit, ehe das Mate 30 überhaupt verfügbar wurde und selbst dann landete es nur in bestimmten Märkten. Mittlerweile scheint es gelungen zu sein, auf dem Gerät die Google Services inoffiziell zum Laufen zu bringen – zumindest verkaufen mehrere Händler das Mate 30 Pro mit vorinstalliertem Play Store.

Neben dem View 30 Pro wird Huawei am MWC auch das Honor 9X vorstellen. Den Launchevent hat man auf den 24. Februar datiert, starten soll er um 17:30 Uhr (MEZ). (gpi, 13.01.2019)