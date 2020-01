Sonys PS5 soll ordentliche Rechenpower mit sich bringen – dies behauptet der recht informierte Kotaku-Journalist Jason Schreier. Foto: LetsGoDigital

Was für eine Leistung bringt die nächste Konsolengeneration mit sich? Laut Kotaku-Autor Jason Schreier überraschend viel. In einem Podcast sagte der sonst gut informierte Journalist, dass er denkt, dass die PS5 eine bessere Grafikleistung als jene der RTX 2080 mit sich bringen wird. Gerüchteweise soll die nächste Sony-Konsole um die 500 Euro kosten. Der Straßenpreis besagter Grafikkarte liegt aber weit darüber, somit ist die versprochene Leistung durchaus eine Ansage.

Erste Indizen liefern Benchmarks

AMD ist für die CPU und GPU der Playstation 5 und Xbox Series verantwortlich. Kürzlich entwischten interne Benchmarks, bei denen die Konsole von Sony auf 9,2 Teraflops Grafikleistung kam. Microsofts Xbox Series X soll gar 12 Teraflops mit sich bringen. Nur kurze Zeit später tauchte dann eine unbekannte AMD-Grafikkarte in den OpenVR-Benchmarks auf, die die aktuell beste Nvidia-Grafikkarte hinter sich ließ. AMD dürfte somit einiges in Petto haben.

Ein großes Risiko für Sony & MS?

Konsolen sind für die Hersteller anfangs immer ein gewisses Minusgeschäft. Geld wird erst durch den Verkauf von Services und Spielen lukriert. Angesichts der beachtlichen Grafikleistung, von der Jason Schreier spricht und dem mutmaßlichen Preis, dürften Sony und auch Microsoft in den Anfängen der neuen Generation ordentliche Verluste einplanen, um die Vorherrschaft an sich zu reißen. Beide Konsolen erscheinen in der Weihnachtszeit 2020.

Sony will User zum Umstieg bewegen

Wie Schreier weiter verriet, soll Sony auch recht aggressiv User zum Umsteigen bewegen. So plant der japanische Konzern offenbar, dass Exklusivtitel ab dem Release nur mehr für die neue Konsole erscheinen. Microsoft hingegen gewährt eine längere Galgenfrist: Bis Ende 2021 sollen sämtliche Eigenproduktionen sowohl für die Xbox One, als auch für die Xbox Series X erscheinen. (red, 13.1.2020)