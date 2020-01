Nominierungen (wird laufend aktualisiert):

Kategorie "Bester Nebendarsteller":

Brad Pitt, "Once Upon a Time in Hollywood"

Al Pacino, "The Irishman"

Joe Pesci, "The Irishman"

Tom Hanks, "A Beautiful Day in the Neighborhood"

Anthony Hopkins, "The Two Popes"

Kategorie "Beste Nebendarstellerin":

Laura Dern, "Marriage Story"

Margot Robbie, "Bombshell"

Florence Pugh, "Little Women"

Scarlett Johansson, "Jojo Rabbit"

Kathy Bates, "Richard Jewell"

Kategorie "Bester animierter Kurzfilm":

"Dcera (Daughter)"

"Hair Love"

"Kitbull"

"Memorable"

"Sister"

Kategorie "Bester Kurzfilm":

"Brotherhood"

"Nefta Football Club"

"The Neighbors’ Window"

"Saria"

"A Sister"

Kategorie "Bestes Kostümdesign"

"Once Upon a Time in Hollywood"

"Little Women"

"The Irishman"

"Jojo Rabbit"

"Joker"

Kategorie "Bester Ton":

"1917"

"Ford v Ferrari"

"Once Upon a Time in Hollywood"

"Ad Astra"

"Joker"

Kategorie "Bester Tonschnitt"

"1917"

"Ford v Ferrari"

"Star Wars: The Rise of Skywalker"

"Once Upon a Time in Hollywood"

"Joker"

Kategorie "Beste Filmmusik"

"1917," Thomas Newman

"Joker," Hildur Guðnadóttir

"Little Women," Alexandre Desplat

"Marriage Story," Randy Newman

"Star Wars: The Rise of Skywalker," John Williams