Mehr als drei Mal so viele Männer (22 Prozent) wie Frauen (sieben Prozent) könnten sich Sex mit einem Roboter vorstellen. Das geht aus einer Studie von Vice Brand Studios, die im Auftrag des Mobilfunkers Magenta durchgeführt wurde, hervor. Die Hälfte der befragten Männer weiß, was per Smartphone steuerbare, smarte Sextoys sind. Bei den Frauen sind es 35 Prozent.

Virtual Reality

Über die Hälfte der befragten Frauen informieren sich online mit dem Ziel, ihr Sexleben zu verbessern. Einer von drei Männern befriedigt seine Sex-Fantasien vorwiegend online, bei den Frauen macht das gerade mal eine von zehn. 43,3 Prozent der Männer und nur 24,5 Prozent der Frauen wissen was ein Virtual-Reality-Porno ist.

Deepfakes

Deepfakes, also täuschend echt aussehende Videos, bei denen das Gesicht einer Person mit jenem einer anderen ausgetauscht wird, sind zumindest im Bereich des pornografischen Konsums in Österreich eher unbekannt: So sind Deepfake-Pornos für nur 14,5 Prozent der Männer und bloß 5,2 Prozent der Frauen ein Begriff. 20,5 Prozent der Männer und 16,7 Prozent der Frauen sind Pornos zum Anhören ein Begriff.

Bei der Studie wurden 1.000 Menschen im Alter von 18 bis 65 Jahren befragt. Insgesamt wurden 22 Fragen gestellt. (red, 13.1.2019)