Medien vor dem Putrajaya Hospital.



Kuala Lumpur – Badminton-Weltmeister Kento Momota ist bei einem Autounfall in Kuala Lumpur verletzt worden. Der 25-jährige Japaner sei nach dem am Sonntag fixierten Gewinn des Malaysia Masters am Montagmorgen (Ortszeit) auf dem Weg zum Flughafen in einen Unfall verwickelt gewesen, bei dem der Fahrer tödlich verletzt wurde, teilte der Badminton-Weltverband (BWF) mit.

Momota befinde sich in einem "stabilen Zustand". Im Auto saßen den Angaben zufolge auch zwei japanische Betreuer und ein Turnier-Offizieller. Der zweifache Weltmeister Momota – er gilt für die Olympischen Spiele als Top-Favorit – habe verschiedene Verletzungen im Gesicht erlitten und werde im Krankenhaus medizinisch versorgt, hieß es in der Verbandsmitteilung weiter. (APA, 13.1.2020)