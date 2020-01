Foto: Weißes Haus/Public Domain

Spätesten seit Donald Trump eine per Filzstift bearbeitete Hurricane-Prognose in die Kamera gehalten hat, um angebliche Sturmgefahr für den Bundesstaat Alabama zu proklamieren, weiß man, dass man es im Weißen Haus mit Wetterangaben nicht allzu genau nimmt. Nun sorgte ein Tweet vom amtlichen Twitter-Account des Präsidentschaftssitzes für Verwunderung.

Am Sonntag (Ortszeit) veröffentlichte man dort nämlich ein Foto, das Schneegestöber vor dem Gebäude zeigt. "Erster Schnee des Jahres", schrieb man geradezu feierlich dazu. Das sorgte prompt für einige Reaktionen irritierter bis amüsierte Twitter-Nutzer. "Müsst ihr eigentlich über alles lügen?", fragten einige User. Nicht ganz zu Unrecht.

Denn laut offiziellen Messungen bot der letzte Tag des vergangenen Wochenendes nicht gerade Schneewetter. An einem teils sonnigen und teils bewölkten Tag erreichten die Tagestemperaturen bis zu 70 Grad Fahrenheit oder rund 21 Grad Celsius, was übrigens weit über dem historischen Schnitt von sechs Grad Celsius für dieses Datum liegt. Auch am Morgen und in der folgenden Nacht lagen die Temperaturen deutlich im Plusbereich.

In den weiteren Reaktionen finden sich zahlreiche Screenshots von Wetter-Apps, mehrere Anspielungen auf Kokain-Konsum und die üblichen Auseinandersetzungen zwischen Widersachern und Fans des amtierenden US-Präsidenten.

Halbwahrheit

Die Auflösung des Rätsels freilich lässt einen gewissen Interpretationsspielraum. Denn das vom Weißen Haus gepostete Bild wurde nicht am 12. Jänner aufgenommen, sondern am 7. Jänner, als es heuer in Washington, D.C., tatsächlich zum ersten mal geschneit hat. Am gleichen Tag wurde die Aufnahme bereits über das Konto des Weißen Hauses auf Flickr veröffentlicht.

Insofern ist die Beschreibung des Fotos auf Twitter zwar akkurat, der Tweet aber insgesamt aufgrund seines Veröffentlichungsdatums irreführend, da öffentliche Stellen, Medien und auch Prominente Twitter üblicherweise für die Verbreitung aktueller Meldungen und Statements verwenden. (gpi, 13.1.2019)