20.15 DOKUMENTARFILM

Das Forum – Rettet Davos die Welt?(D 2019, Marcus Vetter) Zum ersten Mal in der Geschichte des Weltwirtschaftsforums konnte mit Marcus Vetter ein unabhängiger Filmemacher hinter den Kulissen drehen. Über ein Jahr lang begleitete er dessen 81-jährigen Gründer Klaus Schwab bei seinem Bestreben, die Welt zu verbessern. Bis 21.45, Arte

20.15 SCHAUERMÄRCHEN

Sleepy Hollow (USA 1999, Tim Burton) Im Dorf Sleepy Hollow im New Yorker Hudson Valley wurden drei Menschen enthauptet, angeblich von einem kopflosen Reiter. Constable Ichabod Crane (Johnny Depp) ermittelt. Regisseur Tim Burton gestaltete eine berühmte Erzählung Washington Irvings zu einer vor allem atmosphärisch dichten Schauergeschichte aus. Bis 22.20, Puls 4

21.05 MAGAZIN

Report Themen: Wer ist Alma Zadic? Die neue Justizministerin ist live zu Gast bei Susanne Schnabl. / Sicherungshaft – der zweite Anlauf: Auch die neue türkis-grüne Bundesregierung will eine zusätzliche Haftform einführen. / Der Umbau unserer Berge – wenn im Skigebiet die Bagger auffahren. Bis 22.00, ORF 2

22.15 TALK

Willkommen Österreich Das Zauberkünstler-Duo Thommy Ten & Amelie van Tass und Musiker Christian Kolonovits zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 23.10, ORF 1

22.25 HISTORIENDRAMA

Die Taschendiebin (Ah-ga-ssi, KOR 2016, Park Chan-wook) Eine Taschendiebin wird im Korea der 1930er-Jahre von einem Hochstapler als Hausmädchen auf die reiche Erbin Hideko angesetzt. Es kommt anders als geplant. Ein raffiniertes Verwirrspiel, von Park Chan-wook (Oldboy) so sinnlich wie virtuos in Szene gesetzt. Bis 0.40, 3sat

Das Dienstmädchen Sookee (Kim Tae-ri, li.) und die wohlhabende Lady Hideko (Kim Min-hee) kommen sich in "Die Taschendiebin" näher (3sat, 22.25 Uhr). Foto: ZDF/Chung-hoon Chung

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Die Richterin – Eine Frau spricht Scharia-Recht Die palästinensische Juristin Kholoud Al-Faqih wurde zur ersten Scharia-Richterin im Nahen Osten ernannt. Die Doku skizziert Werdegang und Alltag. Danach geht es um 23.30um den kongolesischen Arzt Denis Mukwege. Der Friedensnobelpreisträger hilft misshandelten Frauen. Bis 0.25, ORF2

22.40 DOKUMENTATION

Wir sind Franzosen! Muslime in Frankreich (F 2019, Romain Icard) Wie wird nach dem Terroranschlag auf Charlie Hebdo im Jänner 2015 der Islam in Frankreich gelebt? Und welche Beziehung haben die Franzosen zum Islam? Die zweiteilige Doku versucht ein differenziertes Bild zu entwerfen, basierend auf einer Umfrage, an der rund 1500 muslimische und nichtmuslimische Franzosen teilnahmen. Bis 0.30, Arte