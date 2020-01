Für stärkere Kontrollen

von Kristina Silberbauer

Arbeitgeber wie Arbeitnehmer wissen, dass einige Krankenstände simuliert sind. Das empört auch Arbeitnehmer – jene vielen, die sich korrekt verhalten. Trotzdem ist das Kontrollieren von Krankenständen ein Tabuthema. Wer – wie Wirtschaftsvertreter im vergangenen Dezember – eine Verschärfung fordert, wird medial zerrissen. Es fragt sich nur warum.

Der kranke Arbeitnehmer erhält viele Wochen lang weiterhin sein Gehalt. Zur Kassa wird der Arbeitgeber gebeten, bis erst sehr viel später der Staat einspringt. Der Arbeitgeber zahlt, muss die verwaiste Arbeit anderweitig vergeben oder selbst erledigen, und kann nur glauben, dass der Arbeitnehmer ehrlich und die ärztliche Bestätigung richtig ist. Auch wenn bekannt ist, dass mancherorts Arztbestätigungen ohne Untersuchung oder überhaupt gleich von der Ordinationshilfe ausgestellt werden und das Vortäuschen von Burn-out-Symptomen nach kurzer Google-Recherche nicht allzu schwerfällt.

Berechtigtes Informationsinteresse

Im Normalfall ist der Arbeitnehmer wirklich krank, und die Arztbestätigung ist richtig. Um die Kontrolle der Braven geht es nicht. Es geht darum, dass der Arbeitgeber auch dann weitgehend machtlos ist, wenn deutliche Anhaltspunkte für Krankenstandsbetrug vorliegen. Was soll ein Arbeitgeber tun, dessen Arbeitnehmer regelmäßig am Tag vor und nach dem Wochenende "krank" ist, dazwischen auch gern an Fenstertagen? Wenn ein Mitarbeiter jährlich taggenau so lange in Krankenstand ist, wie er Anspruch auf Entgeltfortzahlung hat? Krankenstand "nimmt", weil ihm der Urlaub nicht bewilligt wurde?

Zwar darf ein Arbeitgeber den kranken Arbeitnehmer bei Verdacht aufsuchen oder von einem Detektiv beobachten lassen. Doch kaum wer hat die zeitlichen und finanziellen Ressourcen, und selten hilft es. Dass – wie kürzlich geschehen – der anwesende Onkel berichtet, die angeblich an Grippe Erkrankte sei zwei Tage auf der Hundemesse, ist ein seltener Volltreffer.

In solchen Fällen spricht nichts dagegen, wenn Unternehmen ein Recht auf offizielle Kontrolle haben. Ein "Generalverdacht", wie ihn die Gewerkschaft ortet, besteht gerade nicht.

Solche Kontrollen müssen nicht gleich mit einer Offenlegung der Diagnose einhergehen – hier geht die Forderung der Wirtschaft zu weit. Diagnosen haben für Arbeitgeber kaum je Relevanz. Ein berechtigtes Informationsinteresse besteht allerdings daran, ob die gesundheitlichen Einschränkungen die Erfüllung des konkreten Jobs unmöglich machen. Nur dann ist der Arbeitnehmer "arbeitsunfähig". Freilich kann sich der Hausarzt nicht mit Arbeitsverträgen befassen. Denkbar ist aber, bei längeren Krankenständen von externer Stelle zu prüfen, ob eine Arbeitsunfähigkeit bezogen auf den konkreten Arbeitsbereich überhaupt (noch) vorliegt. Die Definition der Leistungseinschränkungen kann auch hilfreich sein, um für den Arbeitnehmer einen geeigneten neuen Arbeitsplatz im Unternehmen zu finden.

Voraussichtliche Dauer

Dringenden Handlungsbedarf gibt es bei der Angabe der "voraussichtlichen Dauer" der Arbeitsunfähigkeit in ärztlichen Krankenstandsbestätigungen. Gesetzlich und in den Formularen wird diese Angabe klar vorausgesetzt, doch in manchen Bundesländern wird das Formularfeld standardmäßig ignoriert. Ärzte sagen, bei manchen Patienten könne die Krankheitsdauer nicht angegeben werden. Sie übersehen, dass nur eine Schätzung erwartet wird. Und wer kann diese vornehmen, wenn nicht der behandelnde Arzt? Der Arbeitgeber ist medizinischer Laie, aber er soll in die Lage versetzt werden, zu planen – was unmöglich ist, wenn alle paar Wochen eine Verlängerung der Arztbestätigung hereinflattert. Krankenstandsbestätigungen, die diese Angabe nicht enthalten, sollten schlichtweg nicht gelten.

All das ist Grund genug, nicht nur das Krankenstandsgeschehen in Österreich zu analysieren, sondern in weiterer Folge auch konsequent die Rechte der Arbeitgeber nachzubessern.