Sigrid Maurer und Jörg Leichtfried streiten über die richtige Politik für Österreich.

Das Experiment hat begonnen: Nach der Angelobung startet diese Woche für die türkis-grüne Koalition die alltägliche Zusammenarbeit in Regierung und Parlament. Dabei wird es rasch gehen. Schon Mitte März wollen die beiden Parteien das Budget für 2021 präsentieren. Dann werden auch die ersten Weichenstellungen erfolgen müssen, etwa dazu, ob eine ökologische Steuerreform kommt oder weiter aufgeschoben wird.

Dabei ist das Murren an der grünen Basis schon jetzt unüberhörbar. Tenor bei einigen Kritikern: Man habe der ÖVP zu viel nachgegeben. Jüngstes Beispiel dafür ist, dass Österreich weiterhin bei seinem offiziellen Nein zum UN-Migrationspakt bleiben wird. Diese Linie hat schon Türkis-Blau vorgegeben.

Ist der Koalitionspakt wirklich zu einseitig – wie sehr ist die grüne Handschrift erkennbar? Darüber wollen wir in einer neuen Ausgabe von "DER STANDARD Mitreden", unserem interaktiven Diskussionsformat, debattieren. Mit im Studio diesmal: Die grüne Klubchefin Sigrid Maurer und der stellvertretende Klubchef der SPÖ, Jörg Leichtfried.

Gestalten Sie die Sendung

Stellen Sie Ihre Fragen: Was halten Sie vom Koalitionsabkommen, was wollen Sie von Maurer wissen? Und welche Fragen haben Sie an die SPÖ und Jörg Leichtfried? Wie immer gilt, wir wollen über jene Themen diskutieren, die Sie bewegen! Bis Dienstagmittag nehmen wir Fragen an. Moderation: András Szigetvari. (red, 13.1.2019)