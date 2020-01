Schönen guten Morgen am Dienstag, hier sind die News:

[Wirtschaft] Trotz Familienbonus: Lohnsteuerbelastung stieg 2019 deutlich an.

[Panorama] Queen erlaubt Harry und Meghan Umzug nach Kanada.

"Meister" wird mit akademischem Titel Bachelor gleichgestellt.

Ex-Papst gegen Papst in der Frage des Zölibats.

[Inland] Nein zu UN-Migrationspakt: Blaue Bedingung wird zu türkis-grüner Politik.

Hakenkreuz-Tattoo bei angehendem Juristen: Verfahren eingestellt.

[International] Gericht in Pakistan hebt Todesurteil gegen Ex-Präsident Musharraf auf.

[Kultur] Oscars: "Joker" elfmal nominiert, aber keine Frau für beste Regie.

[Jobsuche] Wenn der Lebenslauf überzeugt hat, folgt das Vorstellungsgespräch. Mit einer mentalen Vorbereitung und einer positiven Einstellung kommt ihr am Besten weiter. Noch mehr Tipps könnt ihr hier nachlesen.

[Wetter] Vom Innviertel ostwärts, entlang und nördlich der Donau sowie im östlichen Flachland und dem Burgenland halten sich Nebel- und Hochnebelfelder teils hartnäckig. Sonnige Auflockerungen sind hier vor allem am Nachmittag im westlichen Donauraum sowie im Süden zu finden. -3 bis +5 Grad.

[Zum Tag] Am 14. Jänner 1973 wurde mit Elvis Presleys via Satellit übertragenem Konzert Aloha from Hawaii erstmals ein Ereignis dieser Art in verschiedenen Ländern live im Fernsehen ausgestrahlt.