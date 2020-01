Seit fünf Jahren in Arbeit – kostenloser Release nun Ende Jänner

Hogwarts im Klötzchen-Format. Foto: The Floo Network

Eine Minecraft-Mod dürfte für Harry-Potter-Fans einen Traum wahr werden lassen. Konkret haben Modder Hogwarts bis ins kleinste Detail nachgebaut. So lässt sich die Zauberwelt mit all ihren Räumen begehen und erforschen. Auch Zaubersprüche sind dabei. So ist es etwa möglich, Dinge schweben zu lassen.

Floo Network

Seit fünf Jahren in Arbeit

Seit fünf Jahren wird bereits an dem ambitionierten Projekt gearbeitet. Ende Jänner soll die fertige Mod dann auch erscheinen. Zu diesem Zeitpunkt können User das Projekt dann auch kostenlos herunterladen und nutzen. Bis zum Release können die bisherigen Fortschritte der Mod auf YouTube verfolgt und das Team auch finanziell unterstützt werden. (red, 14.1.2020)