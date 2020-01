In dieser Galerie: 2 Bilder Foto: Home Box Office Foto: HBO

Chengdu, China, beim 24-Stunden-Taufmarathon, Stunde 17. In einem Pool verrichten Eli sowie dessen Söhne Jesse und Kelvin (John Goodman, Danny McBride und Adam Devine) ihr Geschäft – und das ist nicht zweideutig zu verstehen.

Achtung, jetzt kommt ein Spoiler! Massenhaft Taufwillige sind gekommen, um sich vom Patriarchen und seinen Gehilfen untertauchen zu lassen und damit in die Glaubensgemeinschaft aufgenommen zu werden, was wiederum dazu beiträgt, das Vermögen der rechtschaffenen Familie Gemstones zu vermehren. Richtig festlich ist die Stimmung angesichts des Andrangs eher nicht. Dazu trägt auch bei, dass die Söhne in der Frage nach der richtigen Untertauchtechnik uneins sind und einen Streit beginnen, einander ankeifen, anspritzen und anhusten. Der Zorn Gottes regt sich in der Sekunde: Im Erlebnisbecken schaltet sich das Wellenbad ein. Das heilige Ereignis endet im Chaos.

Rapid Trailer

Diese erste Szene aus "The Righteous Gemstones", seit Dienstag auf Sky Atlantic HD und auf mobilen Diensten des Abosenders abrufbar, ist deshalb bemerkenswert, weil erst vergangene Woche in China ein Wellenbad eine schreckliche Fehlfunktion hatte, die 44 Verletzungen zur Folge hatte. Mit einem Sakrament hatte die Panne nichts zu tun, und hier ist die Parallele zu den Gemstones. Denn diese Prediger sind alles andere als fromm.

John Goodman wacht über seine Familie: die Söhne (Danny McBride, Adam Devine) und Tochter Judy (Edi Patterson). Foto: HBO

Drei Privatjets, eine Fahrzeugflotte aus Mercedes-Geländeschlitten, ein Vergnügungspark wie Disneyland, ein Hofstab wie aus "Downton Abbey" und Cinderella-Schlösser sind die Spielgründe dieser superkapitalistischen Oberhäupter einer ziemlich verkommenen TV-Predigerfamilie, deren Mitglieder eher wie Schwerverbrecher als brave Priester aussehen. Sing Halleluja!

"The Righteous Gemstones" nimmt die Welt der US-Megakirchen aufs Korn. US-Komiker Danny McBride schuf hier die Basis für Witze über die amerikanische Wirklichkeit und macht sich nicht zuletzt über jene lustig, die naiv genug sind, sich tatsächlich solchen Organisationen anschließen: Taufmarathonservices sind keine Erfindung.

Gangsterparodie wie "Fargo"

Die Gelegenheit, das obszöne Geschäft mit falschen Glaubenssätzen anzuätzen, wird allerdings nicht genützt. Stattdessen nimmt in neun Folgen zu je 30 Minuten eine Gangsterparodie Fahrt auf, die in ihren besten Momenten mit den absurden Wendungen an "Fargo" erinnern möchte.

Gesegnet sind hier die Armen im Geiste. Achtung, jetzt kommt noch ein Spoiler! Das kann heikel werden, wenn anonyme Nachrichten mit Aufnahmen einer Drogen- und Sexparty am Handy landen und sich als teuflischer Erpressungsversuch entpuppen. Sünde muss bestraft werden, der liebe Gott wird da nicht helfen. Familiäres Leben und die Außenwirkung klaffen reichlich auseinander im Leben der Gemstones.

Vertane Chance

McBride trifft sich wieder mit seinen Kollegen aus "Vice Principals" und Eastbound & Down", David Gordon Green und Jody Hill, und vollendet mit "The Righteous Gemstones" eine Art Trilogie über schamlose Menschen in gesellschaftlich etablierten Erziehungsinstitutionen (Baseball, Highschool, Kirche). Hier liegt auch die Schwäche der Gemstones: Diese Menschen sind so schlecht, dass die Satire zum Klamauk zu verkommen droht. Was einer vertanen Chance gleichkommt: Schließlich folgen Millionen Schäfchen Scharlatanen wie diesen. (Doris Priesching, 14.1.2020)

