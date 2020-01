Laut Insidern plant China den Import von Industriegütern im Wert von 80 Milliarden Dollar in den nächsten zwei Jahren

An Mittwoch soll das Abkommen zwischen China und den USA unterzeichnet werden. Foto: APA/AFP

Washington – China will im Zuge der Einigung im Handelsstreit mit den USA einem Insider zufolge deutlich mehr amerikanische Autos und Flugzeuge sowie Agrar- und Energieerzeugnisse kaufen. Die Volksrepublik habe zugesagt, binnen zwei Jahren zusätzliche Industriegüter aus den USA um fast 80 Milliarden Dollar (rund 72 Milliarden Euro) abzunehmen, sagte eine Person, die mit dem geplanten Handelsabkommen vertraut ist.

Hinzu kämen im selben Zeitraum zusätzliche Energielieferungen im Wert von mehr als 50 Milliarden Dollar und US-Dienstleistungen von etwa 35 Milliarden Dollar. Außerdem sei vorgesehen, dass China den Kauf von US-Agrargütern innerhalb von zwei Jahren um etwa 32 Milliarden Dollar steigere.

Von Autos bis zu Halbleitern

Zwei weitere Personen, die ebenfalls mit dem Abkommen vertraut sind, das am Mittwoch unterzeichnet werden soll, bestätigten die grobe Aufschlüsselung, ohne selbst konkrete Zahlen zu nennen. Einer der Insider sagte, bei den vorgesehenen Zukäufen im Industriebereich handle es sich insbesondere um Autos, Autoteile, Flugzeuge, Landwirtschaftsmaschinen, medizinische Geräte und Halbleiter.

Die USA und China liefern sich seit gut eineinhalb Jahren einen Handelsstreit, der auch die Weltwirtschaft belastet. Im Dezember erzielten sie schließlich eine erste Teileinigung, die nun von US-Präsident Donald Trump und Chinas Vizeministerpräsident Liu He in Washington feierlich besiegelt werden soll. Die USA sagten unter anderem zu, einige ihrer angehobenen Zölle auf chinesische Waren zu reduzieren. Außerdem stufen sie China nicht mehr als Währungsmanipulator ein, wie das US-Finanzministerium am Montag mitteilte.

Eingebrochener Handel

Die vergangenen Monate waren durchaus turbulent, China und die USA bekamen ihren Konflikt wirtschaftlich deutlich zu spüren: Der Handel zwischen den beiden Volkswirtschaften ist im vergangenen Jahr um 14,6 Prozent eingebrochen, wie der chinesische Zoll am Dienstag in Peking mitteilte.

Chinas Importe aus den USA sackten sogar um 20,9 Prozent auf 122 Milliarden Dollar (knapp 110 Milliarden Euro) ab, während Chinas Exporte in die USA um 12,5 Prozent auf 418 Milliarden Dollar zurückgingen.

Nach zwei Jahren mit zweistelligen Zuwachsraten fiel der gesamte chinesische Außenhandel mit der Welt im vergangenen Jahr erstmals um ein Prozent. Die Exporte legten insgesamt um 0,5 Prozent zu, doch fielen die Importe um 2,8 Prozent. (red, APA, Reuters, 14.1.2020)