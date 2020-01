Das Tier wurde in der Nähe eines nicht in Betrieb stehenden Lifts fotografiert

Diese Wölfe wurden in Baden-Württemberg aufgenommen. Foto: imago images/imagebroker

Arnoldstein – Im Kärntner Skigebiet Dreiländereck (Bezirk Villach-Land) ist am Montag laut Medienberichten ein Wolf gesichtet worden. Das Tier wurde im Bereich eines Liftes fotografiert, der aktuell nicht in Betrieb ist, sagte Geschäftsführer Wolfgang Löscher am Dienstag. Wintersportler sind auf den veröffentlichten Fotos keine zu sehen.

Die Sichtung soll laut Löscher gegen 15.00 Uhr stattgefunden haben. Seine Mitarbeiter hätten das Tier nicht gesehen. Vonseiten des Landes gab es zunächst noch keine Bewertung der Sichtung. Das Skigebiet Dreiländereck befindet sich an den Grenzen zu Slowenien und Italien.

Der Wolfsbeauftragte des Landes Kärnten, Roman Kirnbauer, hat die Fotos der Wolfssichtung bewertet. Seiner Einschätzung nach sei es aufgrund der äußerlichen Merkmale wie Statur und Fellfärbung möglich, aber nicht hundertprozentig fix, dass es sich bei dem Tier tatsächlich um einen Wolf handelt.

Untypisches Verhalten

Die Situation werde nun sehr genau beobachtet, weil ein Wolf, der sich so nahe an Menschen heranwagt, ein untypisches Verhalten zeige, hieß es in einer Stellungnahme des Landes Kärnten. Sollte sich das Tier weiter zeigen, werde man versuchen, es zu vergrämen. Landesrat Martin Gruber: "Dann werde ich sofort per Bescheid eine Ausnahme von den Schonvorschriften veranlassen." (APA, 14.1.2020)