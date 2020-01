Ihre Meinung zum geplanten Kopftuchverbot bis 14? Foto: APA/dpa/Bernd Thissen

"Mädchen tragen das Kopftuch nie freiwillig", so Integrationsministerin Susanne Raab (ÖVP) im Gespräch mit dem "Kurier". Darum stehe die Ausweitung des Kopftuchverbots bis 14 ganz oben auf ihrer politischen Agenda. Im nächsten Schritt kann sie sich ein Kopftuchverbot für Lehrerinnen an öffentlichen Schulen vorstellen. Vizekanzler Werner Kogler wiederum kann das nicht, wie er am Dienstag am Rande eines Medientermins verlautbarte. Ob dieser Schritt noch in dieser Legislaturperiode erfolgt, ist offen, das Projekt "Kopftuchverbot bis 14" soll zunächst jedenfalls mit "bewusstseinsbildenden Maßnahmen" starten. Gegen das bereits bestehende Kopftuchverbot an österreichischen Volksschulen hat unterdessen die Islamische Glaubensgemeinschaft Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof eingereicht.

Wie stehen Sie zum Kopftuchverbot? Ist es gerechtfertigt – und wenn ja, bis zu welchem Alter? Wie sieht es mit anderen religiösen Symbolen aus? Und was sagen Sie zum angedachten Kopftuchverbot bei Lehrerinnen in öffentlichen Schulen? Diskutieren Sie im Forum! (aan, 15.1.2020)