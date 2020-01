Leo Varadkar führt eine Minderheitsregierung an. Am 8. Februar sollen die Karten neu gemischt werden

Varadkar verkündete am Dienstag Neuwahlen für Februar. Foto: EPA/STEPHANIE LECOCQ

Dublin – Der irische Regierungschef Leo Varadkar will am 8. Februar ein neues Parlament wählen lassen. Er werde Präsident Michael Higgings noch im Laufe des Dienstags um die Auflösung des Parlaments bitten, verlautete aus dem Präsidialamt. Varadkar hat seinen Ministern am Dienstag den 8. Februar als Termin für die Wahl genannt.

"Ich habe immer gesagt, dass die Wahlen zur besten Zeit für das Land stattfinden sollen. Jetzt ist die beste Zeit", sagte er bei der Ankündigung des Termins.

Varadkar leitet eine Minderheitsregierung unter Führung seiner Partei Fine Gael, die von der Mitte-Rechts-Partei und schärfsten Rivalin Fianna Fail mitgetragen wird.

Kein Pakt mit Sinn Fein

Fine Gael und Fianna Fail weigern sich, mit der drittgrößten Partei des Landes zu regieren – der Sinn Fein, dem politischen Flügel der Irisch-Republikanischen Armee (IRA). Dadurch könnten kleinere Parteien wie die im Aufwind befindlichen Grünen entscheiden, ob Varadkar oder Fianna Fail-Chef Micheal Martin die nächste Regierung führen. (Reuters, 14.1.2020)