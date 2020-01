Kurz vor der ersten Vorwahl in Iowa ist ein Memo aufgetaucht, in dem Sanders-Wahlkämpfer zu Kritik an Warren aufgefordert werden. Die schlug postwendend zurück

Der lange und kurvenreiche Campaign Trail, also der Wahlkampf in den USA, hat ein erstes Opfer gefordert: die Freundschaft zweier Kandidaten nämlich, die einander politisch auf den ersten Blick gar nicht so unähnlich sind. Bernie Sanders und Elizabeth Warren, laut eigenen Angaben "Freunde", fischen als Linksausleger unter den aktuell zwölf verbliebenen demokratischen Präsidentschaftsaspiranten in ein und demselben Wählerteich. Ihre Freundschaft, so viel steht fest, wird auch deshalb nun auf eine harte Probe gestellt.

Grund des Zerwürfnisses: Ein Merkzettel ist aufgetaucht, in dem Sanders' Team dessen Wahlhelfern Argumente auflistet, mit deren Hilfe potenzielle Wähler beim Klinkenputzen gegen Konkurrentin Warren aufgebracht werden sollen.

Die Sprachregelung, die Wahlhelfer gegenüber unentschlossenen Bürgern abspulen sollen, stammt dem Nachrichtenportal "Politico" zufolge tatsächlich von Sanders' Wahlkampfteam – dieses dementierte bisher nicht. Während sich in dem Papier auch Argumente gegen andere demokratische Kandidaten finden, Ex-Vizepräsident Joe Biden etwa oder Pete Buttigieg, Bürgermeister der Kleinstadt South Bend, galt zwischen den beiden linken Kandidaten bis dato ein informeller Nichtangriffspakt. Genau dieser scheint nun gebrochen.

"Ich mag Elizabeth", steht dort geschrieben, "in Wahrheit ist sie meine zweite Wahl. Aber hier sind meine Bedenken: Ihre Anhänger sind gut ausgebildete, wohlhabende Leute, die sowieso zur Wahl gehen und die Demokraten wählen. Sie bringt keine neuen Wähler zur Demokratischen Partei. Wir müssen die unzufriedenen Arbeiter zum Wählen bringen, wenn wir Trump schlagen wollen."

Elizabeth Warren zeigte sich auf Anfrage der Website vox.com enttäuscht: "Bernie kennt mich, er weiß, wer ich bin und woher ich komme, er kennt die Koalition und die Graswurzelbewegung, die wir versuchen aufzubauen."

Sanders winkt ab

Ob die Aufforderung, Warren zu kritisieren, tatsächlich von Sanders selbst stammt und nicht etwa von einem seiner Mitarbeiter, ist ungewiss. Fest steht, dass der Kandidat am Sonntag betonte, "nie negative Bemerkungen" über seine innerparteiliche Rivalin vom Stapel gelassen zu haben. Und bemüht war, die Sache nicht hochkochen zu lassen: "Wir haben mehr als 500 Leute in unserem Wahlkampfteam. Menschen machen eben manche Sachen, und ich bin mir sicher, dass es in Elizabeths Team ganz ähnlich ist."

Warrens Wahlkampfleiter Roger Lau machte seinem Unmut trotz Sanders' Beschwichtigung postwendend Luft. "Als Partei und als Land können wir es uns nicht erlauben, dass sich die Zersplitterung von 2016 wiederholt."

Ziemlich beste Freunde: Sanders (li.) und Warren. Foto: REUTERS/Carlo Allegri

Ganz so unzerbrechlich scheint die Freundschaft zwischen Sanders und Warren aber ohnedies schon seit längerem nicht mehr zu sein, wie CNN jüngst zu belegen versuchte. Sanders soll Warren bereits 2018 während eines privaten Treffens erklärt haben, er halte eine Frau nicht für allzu aussichtsreich im Rennen gegen Donald Trump.

Nachdem nun der wenig schmeichelhafte Wahlkampftext des Sanders-Teams aufgedeckt wurde, revanchierte sich Warren am Montag, indem sie Sanders dessen mehr als ein Jahr altes Statement vorwarf. Dieser nannte die Anschuldigung "ludicrous" – also grotesk.

Kopf-an-Kopf-Rennen

Die jüngste Umfrage der Zeitung "Des Moines Register", von CNN und Mediacomm für die erste Vorwahl im Bundesstaat Iowa verdeutlicht, warum die beiden Kandidaten vermehrt über Kreuz liegen. Sanders liegt dort mit 20 Prozent an der Spitze, gefolgt von Warren mit 17 und Buttigieg mit 16 Prozent.

Eine andere Umfrage, jene der Manmouth University vom Montag nämlich, sieht hingegen jemand anderen obenauf: Biden führt dort mit 24 Prozent vor Sanders mit 18, Buttigieg mit 17 und Warren mit 15 Prozent. (flon, 14.1.2020)