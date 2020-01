Foto: EPA / PAIN

Haradh – Der Chilene Pablo Quintanilla hat am Dienstag auf der neunten Etappe der Rallye Dakar seinen ersten Motorrad-Etappensieg bei der Auflage in Saudi-Arabien eingefahren. Der Husqvarna-Pilot hat als Gesamt-Zweiter aber noch 20:53 Minuten Rückstand auf Ricky Brabec (USA/Honda), den Tages-Vierten. Quintanilla widmete seinen Erfolg dem am Sonntag tödlich verunglückten Paulo Goncalves.

Der Salzburger Matthias Walkner, der zuletzt mit Atemwegsproblemen zu kämpfen gehabt hatte, kam nach dem Abschnitt von Wadi Al Dawasir nach Haradh (886 km) mit 410 Kilometern Sonderprüfung mit 8:07 Minuten Rückstand auf den zehnten Rang. In der Gesamtwertung blieb der KTM-Werksfahrer Sechster, sein Rückstand auf Brabec wuchs aber auf 37:16 Minuten an.

Abgesetzt

Walkner hatte am rennfreien Vortag – die 8. Etappe war nach dem tödlichen Unfall annulliert worden – erklärt, er versuche, an jedem Tag alles herauszuholen. "Ich bin aber einer, der sich zwei bis drei Prozent aufbehält, um so etwas wie 2016, als ich mir den Oberschenkel gebrochen habe, zu vermeiden", betonte der Sieger von 2018 und Vorjahres-Zweite. Ganz gefeit sei man vor schweren Stürzen freilich nie. "Aber dafür trainiere ich das ganze Jahr, um das Risiko so gering wie möglich zu halten."

Quintanilla hatte sich im Finish aus einem Spitzen-Quartett abgesetzt und gewann 1:54 Minuten vor dem Vorjahressieger Toby Price (KTM). "Es war ein spezieller Tag und nicht einfach, den Rhythmus zu finden. Es war schwierig, sich zu konzentrieren, nach dem, was Paulo passiert ist. Ihm widme ich diesen Sieg", erklärte der 33-jährige Werksfahrer der KTM-Tochterfirma.

Bei den Autos führt der Spanier Carlos Sainz (Mini) nach einem fünften Tagesrang weiter vor dem Katarer Nasser Al-Attiyah (Toyota). Dieser reduzierte den Rückstand als Etappenzweiter hinter dem Franzosen Stephane Peterhansel aber auf 24 Sekunden.(APA, 14.1.2020)

Dienstag-Ergebnisse der Rallye Dakar in Saudi-Arabien – 9. Etappe, Wadi Al Dawasir – Haradh (SP 410 km, gesamt 886 km):

Motorräder:

1. Pablo Quintanilla (CHI) Husqvarna 3:30:33 Std.

2. Toby Price (AUS) KTM +1:54 Min.

3. Joan Barreda (ESP) Honda 2:42

4. Ricky Brabec (USA) Honda 3:55.

Weiter:

10. Matthias Walkner (AUT) KTM 8:07

Gesamtwertung:

1. Brabec 31:59:29 Std. –

2. Quintanilla +20:53 Min. –

3. Price 26:43.

Weiter:

6. Walkner 37:16

Autos:

1. Stephane Peterhansel/Paulo Fiuza (FRA/POR) Mini 3:08:31 Std.

2. Nasser Al-Attiyah/Matthieu Baumel (QAT/FRA) Toyota +0:15 Min.

3. Yasir Seaidan/Alexej Kusmich (RSA/RUS) 4:48.

Weiter:

5. Carlos Sainz/Lucas Cruz (ESP) Mini 6:31

Gesamtwertung:

1. Sainz 35:11:54

2. Al-Attiyah +0:24 Min.

3. Peterhansel 6:38