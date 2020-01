Neun von zehn Bürgerinnen und Bürgern haben regelmäßig ein Minus am Konto. Was das bedeutet und was man dagegen tun kann

Österreichs neuer Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) hat eigenen Aussagen zufolge noch nie sein Konto überzogen. Eine Aussage, die für Furore sorgte, denn mit seinem positiven Finanzhaushalt ist Blümel weit von der Realität der meisten Österreicherinnen und Österreicher entfernt. Laut einer aktuellen Umfrage des Onlineportals durchblicker.at haben neun von zehn Bürgerinnen und Bürgern am Ende des Monats ein Minus am Konto. Wieso das so ist, welche Folgen diese allgemeine Verschuldung hat und was sich dagegen tun lässt, erklärt Bettina Pfluger. Sie ist Wirtschaftsredakteurin beim STANDARD und auf Finanzthemen spezialisiert. Den Podcast hören Sie hier. (red, 14.1.2020)

Finanzminister Gernot Blümel gehört mit seinem Plus am Privatkonto am Ende des Monats in Österreich zu einer Minderheit. Foto: Matthias Cremer