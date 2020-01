19.40 REPORTAGE

Re: Aufforsten gegen den Klimawandel? Der Streit um Irlands Baumplantagen Irland treibt seine Aufforstung mit Fichtenplantagen vor an. Neben einer besseren Klimabilanz erhoffen sich Waldbauern und Investoren Profite. Doch der Nutzen der Monokulturen für die Umwelt ist umstritten. Bis 20.15, Arte

Terra Mater: Afrikas lautlose Jäger Wird es Nacht in Afrika, erscheinen die Jäger. Löwen, Leoparden und Hyänen können ihre Opfer im Dunkeln hören, riechen, ja sogar sehen. Nachtobjektive und Wärmekameras zeigen ihre raffinierten Taktiken. 21.15, Servus TV

Treibsand (Lulu femme nue, F 2013, Sólveig Anspach) Ein Bewerbungsgespräch führt Lulu in die kleine Küstenstadt Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Doch Lulu vermasselt das Gespräch und verpasst auch noch den Zug zurück in ihr Dorf. Sie beschließt, sich Zeit für sich zu nehmen, und bleibt. Lulu findet so wieder, was sie schon lange verloren hat: sich selbst. Bis 21.40, Arte

Foto: Le Pacte, Arte

Sucht auf Rezept – Wenn Medikamente abhängig machen Marlies Faulend und Elisabeth Tschachler zeichnen den Lebensweg von Menschen nach, die von sich und anderen unbemerkt in eine Abhängigkeit von Medikamenten geraten. Bis 21.05, 3sat

Der Unbeugsame (Cool Hand Luke, USA 1967, Stuart Rosenberg) Der Kriegsveteran Luke fasst zwei Jahre Arbeitslager aus, bald verschafft sich der Rebell den Re spekt der Mithäftlinge. Doch dann zieht er den Hass des Direktors und der Wärter auf sich, er beginnt seine Flucht zu planen. Oscar-prämiertes Gefängnisdrama von Stuart Rosenberg, mit Paul Newman und George Kennedy. Bis 0.25, Servus TV

Weltjournal: Iran – der Tod des Schattenkriegers Die Doku zeigt die Entwicklung des Iran in den vergangenen 20 Jahren und beleuchtet die Rolle, die der von den USA getötete Ghassem Soleimani dabei gespielt hat. Bis 23.00, ORF 2

Foto: ORF/BBC/AFP / KHAMENEI.IR

Maischberger USA und Iran, Waldbrände, britische Monarchie: Mit Sandra Maischberger diskutieren Wolfgang Schäuble (CDU), der Journalist Ranga Yogeshwar, die Moderatorin Pinar Atalay, Ferdos Forudastan (Süddeutsche Zeitung) und der Medienmacher Gabor Steingart. Bis 0.00, ARD

Weltjournal +: Einstmals gute Freunde – Israel und Iran Heute sind sie Erzfeinde, doch in den 70er-Jahren unter dem Schah-Regime hatten Israel und der Iran enge Beziehungen. Bis 0.10, ORF 2