Österreichs Handballer dominierten das Spiel gegen Nordmazedonien und zogen völlig verdient in die Hauptrunde ein. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Mit einer echten Gala sind Österreichs Handball-Männer in die Hauptrunde der Heim-EM eingezogen. Am Dienstag gewann die Truppe von Teamchef Ales Pajovic auch ihr drittes und letztes Vorrundenspiel in der Wiener Stadthalle gegen Nordmazedonien mit 32:28 (18:12) und sicherte Österreich zum dritten Mal nach 2010 und 2014 einen Platz in der EM-Hauptrunde – erstmals aber nimmt man zwei Punkte mit.

Anstelle einer Zitterpartie zu liefern – Österreich hätte für den Aufstieg auch eine Niederlage mit drei, eventuell sogar vier Toren verkraftet – zeigte sich der Endrunden-Mitveranstalter von seiner besten Seite. Am Ende stand ein souveräner Auftritt gegen den "Angstgegner", der in Bewerbsspielen bzw. -K.o.-Duellen bisher stets die Oberhand behalten hatte. Als Schlüsselspieler fungierten dabei Kapitän Nikola Bilyk mit sechs Toren und Goalie Thomas Eichberger mit einer Fangquote von beachtlichen 37 Prozent. Bilyk hält damit bei insgesamt 29 Treffern nach drei Spielen. (APA, 14.1.2020)

Ergebnis des dritten und letzten Vorrundenspiels der österreichischen Handball-Männer bei der EM in Österreich, Schweden und Norwegen vom Dienstag, Gruppe B:

Österreich – Nordmazedonien 32:28 (18:12). Wr. Stadthalle, 7.500.

Tore AUT: Weber 7, Bilyk 6, Posch, Bozovic je 5, Frimmel 3, Zeiner, Hutecek je 2, Dicker, Wagner je 1. Bester Werfer MKD: Stoilov 5