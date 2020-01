Das ist nur die erste Tranche des vorgesehenen Bonus. Sie wird aktiviert, sobald Tesla an der Börse 100 Milliarden Dollar wert ist

Der Zahltag steht kurz bevor: Elon Musk könnte mit Tesla schon bald die Marke von 100 Milliarden Dollar reißen – und damit selbst hunderte Millionen verdienen Foto: APA/AFP/STR

Wien – Elon Musk bekommt für seine Arbeit als Tesla-Chef bloß einen Dollar. Dass er den E-Auto-Hersteller zu einem der erfolgreichsten Automobilkonzerne machen möchte, dürfte aber nicht bloß der Liebe zur Nachhaltigkeit geschuldet sein. Denn Musk steht kurz davor, die erste Tranche eines riesigen Bonus ausgezahlt zu bekommen.

346 Millionen Dollar fließen dem Vernehmen nach an den Tech-Guru, sobald Tesla an der Börse 100 Milliarden Dollar wert ist. Nur noch um fünf Prozent muss die Tesla-Aktie zulegen, damit die Marke geknackt wird – und Tesla muss dann freilich eine Zeitlang über dem magischen Börsenwert verharren. Gelingt das, ist Zahltag für Musk.

Zuerst belächelt



Musks Bonuspaket steht seit 2018. Damals wurden die vereinbarten Ziele von vielen als unrealistisch belächelt. Tesla war an der Börse nur 53 Milliarden wert, das Unternehmen hatte den Ruf, Versprechen nicht einzuhalten. Seit kurzem ist Tesla die Nummer drei in der Autobranche und Volkswagen für die Amerikaner in Sichtweite. Nur Toyota hat einen deutlich höheren Börsenwert.

Um alle Boni ausgezahlt zu bekommen, muss Musk den Wert seines Unternehmen allerdings im Lauf von zehn Jahren noch einmal deutlich steigern. Gelingt es ihm, Tesla schrittweise auf einen Börsenwert von 650 Milliarden Dollar zu bringen, winkt ihm der größte Bonus der US-Börsengeschichte. (red, 15.1.2020)